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Suecia golea 5-1 a Túnez y asume el liderato 

Redacción Nacionales 15 junio, 2026 Deportes Comentarios desactivados en Suecia golea 5-1 a Túnez y asume el liderato  262 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Suecia dijo presente en la Copa del Mundo con goleada incluida sobre Túnez, en el cierre de la primera fecha del grupo, para asumir el liderato por encima de selecciones como Japón y Países Bajos.

Yasin Ayari puso el primero de la cuenta a tan solo 7 minutos del partido, anotación que no celebró. El jugador del Brighton & Hove Albion mostró respeto hacia sus raíces tunecinas tras adelantar al cuadro sueco.

El segundo del encuentro lo firmó Alexander Isak sobre la media hora. Sin embargo, Túnez reaccionó antes del descanso y Omar Rekik descontó al 43′ y le dio el único tanto a la selección africana.

Viktor Gyökeres, al 59′, amplió la ventaja para Suecia, siguió el tanto de Mattias Svanberg al 84′. Finalmente, Ayari firmó su doblete a los 90’+6 para sentenciar la goleada 5-1.

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