Cabo Verde conquista un punto de oro ante España y hace historia en el Mundial

Redacción Deportes

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Cabo Verde dio el gran golpe de la Copa del Mundo al igualar sin goles ante España, uno de los máximos candidatos al título, en su debut histórico en la competición. El conjunto africano comandado por Bubista ofreció una actuación heroica en Atlanta, con un trabajo defensivo sólido e impenetrable que la Roja no pudo quebrar en los 90 minutos.

El gran protagonista del encuentro fue Vozinha, el portero caboverdiano de 40 años que apareció en cada momento clave para mantener su arco invicto. Su actuación fue una de las más destacadas de la jornada y el pilar fundamental de un resultado inolvidable para su selección.

España comenzó dominando la posesión, pero recién a los 38 minutos generó su primera situación de peligro real. Ferran Torres estrelló un cabezazo en el travesaño y, en el rebote, Vozinha apareció para quitarle otro remate de cabeza a Mikel Oyarzabal con una atajada providencial.

Sobre el cierre de la primera parte, España volvió a insistir con otro remate de Ferran y una llegada de cabeza de Aymeric Laporte, pero Vozinha respondió nuevamente con autoridad para llegar al descanso con el marcador en cero.

En el complemento, el partido siguió la misma sintonía: España sostuvo el balón con paciencia pero sin la profundidad necesaria para inquietar con claridad al ordenado bloque africano. A los 71 minutos, Lamine Yamal hizo su estreno en la competición y en su primera intervención generó movimientos ofensivos que terminaron en una situación de peligro de Marcos Llorente.

Sobre el cierre, el partido tuvo emociones en ambos arcos. España reclamó un gol con un remate de Oyarzabal que se desvió en un defensor rival, mientras que Cabo Verde también pudo llevarse los tres puntos con un cabezazo de Diney Borges que Unai Simón contuvo con una gran atajada.

Finalmente, el marcador no se movió y Cabo Verde hizo historia con un punto de oro que lo mantiene vivo e ilusionado en el Grupo H. En la próxima jornada, el conjunto africano se enfrentará a Uruguay, mientras que España hará lo propio ante Arabia Saudí, ambos el domingo 21 de junio.