Tensión y cancelación de artistas en el Festival de Invierno de Perquín tras despliegue de bandera de Palestina

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Rafael Moreira

@DiarioCoLatino

Morazán Norte — Lo que debía ser una jornada de expresión cultural e histórica en el marco del tradicional Festival de Invierno de Perquín se convirtió en un escenario de confrontación entre las autoridades locales, la policía y activistas sociales. El incidente derivó en el intento de decomiso de una bandera de Palestina, el corte de la transmisión en vivo del evento y la posterior cancelación de la presentación de un grupo musical local.

​El altercado comenzó durante el desarrollo del festival de trova, en medio de las actividades conmemorativas del festival. Un activista de la Universidad de El Salvador (UES) desplegó una bandera de Palestina entre el público asistente.

​Según testigos del hecho, la presencia de la bandera motivó la reacción inmediata del Alcalde de Morazán Norte, quien ordenó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) proceder al decomiso del símbolo. La intervención policial frente a los asistentes generó momentos de alta tensión e intercambio de reclamos entre los activistas y las ahtoridades.

​Corte de transmisión y veto musical.

​A medida que el descontento crecía entre la audiencia, la situación escaló en el ámbito logístico del evento. La organización procedió a desconectar la transmisión en vivo que se emitía a través de plataformas digitales para evitar difundir los reclamos.

​Posteriormente, las autoridades notificaron al grupo musical Posesión y Tenencia que su presentación quedaba suspendida de manera definitiva. La justificación expresada por la administración del evento fue el presunto vínculo o cercanía de los integrantes de la agrupación con los activistas involucrados en el despliegue del símbolo.

​El contexto del festival.

​El Festival de Invierno de Perquín, celebrado anualmente en las montañas de Morazán, ha sido históricamente un espacio de memoria histórica colectiva y expresión artística. La reciente reestructuración municipal, que integra a Perquín dentro del municipio de Morazán Norte, marca un nuevo contexto de administración local donde las tensiones entre las expresiones sociales (para ellos de oposicion) y la línea institucional gubernamental se han vuelto más evidentes.

​Hasta el cierre de esta nota, ni la Alcaldía de Morazán Norte ni la delegación local de la PNC han emitido un comunicado formal explicando el sustento legal bajo el cual se retiró la bandera o se canceló la participación de los músicos.

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