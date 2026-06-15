Fondos inmovilizados de CREDICASH comienzan a ser entregados a víctimas a partir de este martes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República informó que a partir de este martes, se iniciará el proceso de entrega de los fondos de los afectados por CREDICASH. La entrega se hará a aquellos que interpusieron la denuncia y que hayan invertido entre $1 a $5 mil.

El fiscal explicó que CREDICASH “utilizaba un esquema de captación ilegal de dinero”, en la que no cumplieron con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresas.

Delgado enfatizó que el sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente.

Como entidad fiscal, informaron que han logrado inmovilizar en cuentas bancarias y en dinero efectivo $38,574,722.69. “Se localizaron bienes, dinero y otros activos relacionados con los responsables y liderados por Gerson Adriel Orellana Ayala”.

Según dijo la FGR, se han atendido a 8,654 personas que han presentado su denuncia. Se auditan aproximadamente 18 mil contratos con esta entidad financiera. Paralelamente, se desarrolló un proceso de identificación y documentación individual de las víctimas, que acreditó el depósito, el origen de los fondos y se determinó la cantidad a devolver.

A partir de este martes 16 de junio, se comenzará a entregar fondos a los afectados del caso CREDICASH en Chalatenango. Los que recibirán el dinero son quienes ya interpusieron la denuncia, y cumplen con los requisitos, informó el fiscal Delgado.

La primera fase de entrega comprende a quienes invirtieron desde un dólar hasta $5,000. Según se informó en esta fase se comprenden 212 personas. La FGR completará esta fase en 10 días hábiles.

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