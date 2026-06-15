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Egipto sorprende a Bélgica y rescata el empate en el Grupo G

Redacción Nacionales 15 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Egipto sorprende a Bélgica y rescata el empate en el Grupo G 243 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

A pesar de que llegaba como favorita, Bélgica no pudo pasar del empate y terminó repartiendo puntos ante la selección de Egipto de Mohamed Salah, con el 1-1 que le permitió a los africanos sumar una valiosa unidad en el arranque de las acciones del grupo G.

Contra todo pronóstico, Egipto sorprendió a los belgas al adelantarse en el marcador al minuto 19, gracias a un golazo de larga distancia de Emam Ashour, quien dejó sin opciones al guardameta Thibaut Courtois.

A los 66′ llegó la acción que firmó el 1-1 definitivo. Un autogol de Mohamed Hany, provocado por la presión de Romelu Lukaku, permitió a Bélgica igualar el encuentro. El defensor egipcio intentó despejar el esférico, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

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