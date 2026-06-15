El viernes se firmará el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra de agresión, tras la coordinación entre las partes pertinentes, se firmará el viernes 19 de junio.

En declaraciones realizadas el lunes al margen de una conferencia a la que asistieron gobernadores provinciales en el Ministerio del Interior, Pezeshkian se refirió a las recientes medidas adoptadas en relación con la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Dijo que, tras una serie de acuerdos coordinados, se aprobó que «el proceso» se firmara el viernes.

El presidente recalcó que las autoridades ya habían sido delegadas a los gobernadores provinciales y afirmó que la gestión adecuada de las condiciones de guerra durante la agresión militar estadounidense-israelí fue posible gracias a esta descentralización de la toma de decisiones.

Pezeshkian añadió que todas las instituciones contribuyeron a gestionar la situación, y señaló que, a pesar de las expectativas del enemigo de que el país colapsaría durante la guerra y que los mercados, las oficinas gubernamentales y los sistemas se desmoronarían, las condiciones se gestionaron eficazmente y tales interrupciones no se produjeron.

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