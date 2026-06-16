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Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita para repartir puntos en el debut 

Redacción Nacionales 15 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita para repartir puntos en el debut  152 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Uruguay y Arabia Saudita protagonizaron un empate más en el quinto día de acciones de la Copa del Mundo 2026, en un partido que dejó sensaciones agridulces tras la insistencia del cuadro charrúa por marcar el gol de la victoria.

Arabia Saudita dio el primer golpe en el encuentro. Abdulelah Al-Amri apareció en el lugar indicado al minuto 41, cuando Fernando Muslera, arquero del combinado charrúa, dejó suelto el balón en el área tras un tiro de esquina. El jugador del Al Nassr no dudó y mandó a guardar el 1-0 para desatar la celebración saudí.

Parecía complicado el empate para los sudamericanos, pero Maximiliano Araújo lo hizo posible a los 80’. Nuevamente, un balón quedó suelto dentro del área, esta vez tras una intervención del arquero Mohammed Al-Owais. El jugador del Sporting CP no lo pensó dos veces y definió para sellar el 1-1.

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