España, Bélgica y Uruguay no pasan del empate en una jornada de sorpresas

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Redacción Deportes

@RebeHenriquez

La quinta jornada de la Copa del Mundo estuvo cargada de empates. Cabo Verde sacó un histórico resultado sin goles ante España; Egipto frenó a Bélgica con un 1-1 y Uruguay sacó un empate por la mínima con Arabia Saudita en los últimos minutos.

Cabo Verde saca un punto de oro ante España

Cabo Verde dio el gran golpe de la Copa del Mundo al igualar sin goles ante España, uno de los máximos candidatos al título, en su debut histórico en la competición. El conjunto africano comandado por Bubista ofreció una actuación heroica en Atlanta, con un trabajo defensivo sólido e impenetrable que la Roja no pudo quebrar en los 90 minutos.

El gran protagonista del encuentro fue Vozinha, el portero caboverdiano de 40 años que apareció en cada momento clave para mantener su arco invicto. Su actuación fue una de las más destacadas de la jornada y el pilar fundamental de un resultado inolvidable para su selección.

Sobre el cierre de la primera parte, España volvió a insistir con otro remate de Ferran y una llegada de cabeza de Aymeric Laporte, pero Vozinha respondió nuevamente con autoridad para llegar al descanso con el marcador en cero.

Sobre el cierre, el partido tuvo emociones en ambos arcos. España reclamó un gol con un remate de Oyarzabal que se desvió en un defensor rival, mientras que Cabo Verde también pudo llevarse los tres puntos con un cabezazo de Diney Borges que Unai Simón contuvo con una gran atajada.

Finalmente, el marcador no se movió y Cabo Verde hizo historia con un punto de oro que lo mantiene vivo e ilusionado en el Grupo H. En la próxima jornada, el conjunto africano se enfrentará a Uruguay, mientras que España hará lo propio ante Arabia Saudí, ambos el domingo 21 de junio.

Bélgica sin oportunidad ante Egipto empata 1-1

A pesar de que llegaba como favorita, Bélgica no pudo pasar del empate y terminó repartiendo puntos ante la selección de Egipto de Mohamed Salah, con el 1-1 que le permitió a los africanos sumar una valiosa unidad en el arranque de las acciones del grupo G.

Contra todo pronóstico, Egipto sorprendió a los belgas al adelantarse en el marcador al minuto 19, gracias a un golazo de larga distancia de Emam Ashour, quien dejó sin opciones al guardameta Thibaut Courtois.

A los 66′ llegó la acción que firmó el 1-1 definitivo. Un autogol de Mohamed Hany, provocado por la presión de Romelu Lukaku, permitió a Bélgica igualar el encuentro. El defensor egipcio intentó despejar el esférico, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

Uruguay rescata un empate ante Arabia Saudita

Uruguay y Arabia Saudita protagonizaron un empate más en el quinto día de acciones de la Copa del Mundo 2026, en un partido que dejó sensaciones agridulces tras la insistencia del cuadro charrúa por marcar el gol de la victoria.

Arabia Saudita dio el primer golpe en el encuentro. Abdulelah Al-Amri apareció en el lugar indicado al minuto 41, cuando Fernando Muslera, arquero del combinado charrúa, dejó suelto el balón en el área tras un tiro de esquina. El jugador del Al Nassr no dudó y mandó a guardar el 1-0 para desatar la celebración saudí.

Parecía complicado el empate para los sudamericanos, pero Maximiliano Araújo lo hizo posible a los 80’. Nuevamente, un balón quedó suelto dentro del área, esta vez tras una intervención del arquero Mohammed Al-Owais. El jugador del Sporting CP no lo pensó dos veces y definió para sellar el 1-1.

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