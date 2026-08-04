En huelga de hambre por defensa de los territorios y liberación de inocentes detenidos

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Ciudadanos organizados, entre ellos representantes de pueblos originarios realizan desde este lunes una huelga de hambre para pedir el cese a los proyectos que destruyen los territorios, como los mineros, la construcción del CIFCO en El Espino, el relleno sanitario en San Francisco Angulo, per, además, por la liberación de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, que asciende a miles.

“Después de 160 vigilias consecutivas en las que hemos estado noche a noche en este lugar (Frente a Catedral Metropolitana de San Salvador), alzando nuestra voz en denuncia de todas las abominaciones, que se cometen contra el pueblo salvadoreño”, dijo Gloria Anaya, reconocida defensora de los Derechos Humanos.

La también integrante del Colectivo por los Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabira”, señaló que han denunciado y exigido un alto al “ecocidio” en El Salvador. Anaya recordó que han pedido “un alto a la destrucción de todos los bosques, a la contaminación de nuestros ríos, de nuestras fuentes de agua. Como seres humanos sabemos que dependemos íntimamente del oxígeno, del agua, y eso es lo que significa para nosotros el bosque del Espino y otras zonas que están siendo destruidas”.

Anaya lamentó que las instituciones del Estado no escuchen las demandas de la población; en cambio, actúan a favor de “las élites económicas”, que aprovechan y manipulan a favor para destruir, despojar los territorios, las comunidades agrícolas.

“Sabemos toda la amenaza que hay a causa de la implementación de la minería metálica en nuestro país, la contaminación de nuestro río Lempa, nuestro río Sensunapán, en Sonsonate, y otros ríos y fuentes de agua que están en amenaza”, agregó Anaya.

Por lo tanto, ante la falta de una atención y una respuesta por parte de las autoridades competentes, los ciudadanos que realizan las vigilias, han decidido entrar en una huelga de hambre.

“Este es un paso más que estamos dando, porque sabemos que hemos recolectado incluso más de medio millón de firmas en defensa de nuestro bosque el Espino, y no obstante, el mismo fue destruido el día miércoles 27 de mayo, impunemente, a espaldas del pueblo, utilizando a la Policía Nacional Civil como fuerza de represión contra el pueblo”, lamentó Anaya.

Anaya informó que, a manera de presión, se da paso a esta huelga de hambre “en función de proteger, defender nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras fuentes de agua”.

A la vez, exigieron la libertad para todos aquellos inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, que, a la vez, sufren torturas, según los relatos que organizaciones de derechos humanos han documentado.

En el mismo sentido, Mauricio Mismit, representante de los pueblos originarios, abogó por los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción. “Que sean liberados todos aquellos que no han cometido ningún delito”, instó en una declaración luego de una ceremonia ancestral.

También, Mismit pidió que no se destruya la tierra con proyectos de muertes. “Vamos a estar aquí en esta huelga de hambre hasta que dejen de destruir a nuestra madre tierra. Y hacemos ese llamado al Estado, aquí vamos a estar hasta que dejen de destruir el bosque El Espino. Hasta que dejen de destruir la zona de Izalco del cantón Chorro Arriba. Hasta que dejen de destruir a nuestra madre tierra con proyectos de muerte como la minería y otro tipo de extractivismo por esas grandes empresas terroristas”, dijo Mismit.

A juicio de Mismit, la huelga de hambre es lo único que, como ciudadanos organizados, les van quedando, “es lo único que nos va quedando, hacer un sacrificio de manera individual y de manera colectiva para detener a estos destructores de la madre naturaleza, a estos gobiernos nefastos que meten a la cárcel a los luchadores de los derechos humanos, a los luchadores ambientalistas”.

Carlos Monge, otro ciudadano que participa en la huelga de hambre instó a seguir en la resistencia, ya que está en juego las presentes y futuras generación y lo único que buscan las empresas, son riquezas y no bienestar para la población.

Gloria Anaya invitó a la población a acercarse y conocer la situación que atraviesa el país, así también a firmar para evitar que se destruya El Espino.

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