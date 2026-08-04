Desfile del Comercio llena de música, color y tradición en San Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

San Salvador vivió este lunes una de sus tradiciones más esperadas con el Desfile del Comercio, que llenó de música, color y alegría el recorrido desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán. Carrozas decoradas, reinas de las fiestas y mercados, bandas de paz, bailes folclóricos y la entrega de dulces dieron vida a una jornada festiva que congregó a miles de capitalinos en las calles.

Desde tempranas horas, familias enteras se apostaron en las aceras para disfrutar del espectáculo. Carrozas decoradas con motivos alusivos al comercio, la cultura y la identidad salvadoreña desfilaron acompañadas de bandas de paz, grupos de danza folclórica y personajes festivos que arrancaron aplausos y sonrisas.

El desfile inició minutos después de las 9 de la mañana y finalizó hasta ya entrada la tarde. La primera banda en hacer sonar sus trompetas y tambores fue la Banda del Bicentenario, seguidamente, el edil encabezó la actividad con el tradicional tira de dulces y chocolates; luego, la que no puede faltar en una actividad como esta, la reina de San Salvador Centro, Melany Nicole Cortez.

El evento, organizado por la gremial de comerciantes y respaldado por la Alcaldía de San Salvador Centro se convirtió en un espacio de convivencia y celebración popular. Además de la música y el colorido, el desfile fue también una vitrina para pequeños y grandes negocios que aprovecharon la ocasión para mostrar sus productos y servicios, reforzando el vínculo entre el comercio y la comunidad capitalina.

El Desfile del Comercio brilló además con un espectáculo hípico de 500 caballos de alta escuela que cautivaron la atención de los asistentes con su porte y entrenamiento.

En total, fueron 15 bandas de paz las que hicieron sonar sus mejores composiciones, incluyendo a una banda de paz de Quetzaltenango, Guatemala, la “ESFAQ Drum & Bugle Corps”.

Las carrozas que destacaban pertenecían a diferente comercio privado, como empresas de comida rápida, cooperativas, así como mercados municipales como el Tineti, Central, San Jacinto, la Tiendona, Corazón de Jesús entre otros, cada mercado llevaba a su reina. También hubo distintas botargas de personas de la televisión y el cine, así como los payasos de carnaval en zancos gigantes.

Es de recordar que las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, iniciaron el pasado sábado 1 de agosto con el tradicional Desfile del Correo y finalizan el jueves 6 de agosto.

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