Seis muertes con indicios de suicidio marcaron julio; persisten vacíos en estadísticas oficiales y prevención

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Saúl Méndez

Colaborador

La iniciativa Desaparecidos SOS El Salvador, encargada de documentar muertes y desapariciones en el país, reportó que durante julio se registraron al menos seis muertes que preliminarmente apuntan a suicidio en distintos departamentos. Advirtió que actualmente no existen estadísticas oficiales consolidadas sobre esta causa de muerte, lo que dificulta dimensionar la escala real de la problemática.

El caso más reciente fue reportado el sábado 1 de agosto en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte, donde falleció un hombre identificado como David Arturo Ramírez. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias del hecho.

Un día antes, el 31 de julio, fue localizado el cuerpo de Melvin Ernesto Domínguez, de 32 años, en el cantón La Esperanza, distrito de Olocuilta, La Paz Oeste. La Policía Nacional Civil procesó la escena e inició las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte. De acuerdo con información proporcionada por familiares, el hombre había salido ese mismo día en busca de empleo y, tras regresar a su vivienda, permaneció encerrado en una habitación. Horas después, un familiar encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Ese mismo día también fue encontrado sin vida Lázaro Sánchez, conocido como «Don Lacho», en el sector de La Chumela, cantón Garita Palmera, distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur. Versiones preliminares señalan que se habría tratado de un suicidio, aunque serán las investigaciones las que determinen la causa de la muerte.

El 30 de julio fue encontrada sin vida Brenda Roxana González de Vázquez, 28 años, en su vivienda de la colonia Bosques del Valle, en Quezaltepeque, La Libertad Norte. De forma preliminar se maneja la hipótesis de un suicidio, pero las autoridades aún no han confirmado las circunstancias del fallecimiento.

Ese mismo día también fue localizada sin vida una joven bajo el puente Escalante, sobre la carretera Panamericana, en Ahuachapán Centro. La fallecida fue identificada como Yancy Lissette Cinco, de 26 años, residente de la zona de la hacienda La Labor. Información recabada por personas de la zona, minutos antes había sido vista conversando por teléfono en el puente. Posteriormente fue hallada en el cauce del río.

El 28 de julio, un hombre identificado como Antonio Arriaza falleció luego de atentar contra su vida en la comunidad Las Brisas, en el distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Otro hecho ocurrió el 22 de julio, cuando personal de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Cruz Roja Salvadoreña recuperó el cuerpo de un joven de 20 años que se encontraba suspendido de un árbol en el caserío Hacienda Tacachico. Tras la recuperación, el cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Ese mismo 22 de julio falleció en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel Génesis Tatiana Martínez Fonseca, de 17 años, quien había sido trasladada al centro asistencial tras ingerir una sustancia tóxica. De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido voluntario, aunque las autoridades tampoco han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

La organización recordó que El Salvador carece de estadísticas públicas actualizadas sobre suicidios. Los últimos datos ampliamente citados corresponden a 2021, cuando se estimó que el país registró entre 600 y 700 suicidios durante ese año. Además, las cifras históricas indican que aproximadamente ocho de cada diez personas fallecidas por esta causa son hombres y dos son mujeres.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera el suicidio un problema de salud pública importante que con frecuencia permanece desatendido debido al estigma, los mitos y los tabúes que lo rodean. Según el organismo, cada año más de 703,000 personas mueren por suicidio en el mundo, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. En la región de las Américas, entre 2015 y 2019 se registró un promedio de 98,000 muertes anuales por esta causa, de las cuales cerca del 79 % correspondieron a hombres.

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