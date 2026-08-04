AFPs y banca incrementan ganancias mientras persisten bajas pensiones y salarios

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron $26.6 millones en utilidades durante el primer semestre de 2026, mientras las pensiones promedio continúan por debajo del costo de la vida, según un análisis del economista César Villalona.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registraron ganancias por 26.6 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un incremento significativo respecto a los 20 millones de dólares obtenidos en el mismo período de 2025. La cifra también supera ampliamente los 17 millones de dólares que estas empresas ganaron durante todo 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma previsional que aumentó la comisión que cobran por administrar las cotizaciones de los trabajadores.

Los datos fueron expuestos por el economista César Villalona, quien sostiene que el crecimiento de las utilidades de las AFP contrasta con la realidad económica que enfrentan miles de jubilados y trabajadores salvadoreños, cuyos ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de la vida.

De acuerdo con Villalona, mientras las administradoras incrementan sus beneficios económicos, los pensionados reciben en promedio 406 dólares mensuales los hombres y 378 dólares las mujeres, montos que permanecen por debajo del costo de la canasta de vida urbana, estimada en 520 dólares mensuales.

Bancos también aumentan sus utilidades

El análisis también señala que las instituciones financieras privadas experimentaron un crecimiento importante en sus ganancias durante el mismo período.

Según los datos citados por Villalona, los bancos privados pasaron de obtener 168 millones de dólares en utilidades durante el primer semestre de 2025 a 191 millones de dólares en el mismo período de 2026, reflejando un incremento de 23 millones de dólares.

Para el economista, este comportamiento confirma que los sectores financiero y previsional continúan mostrando elevados niveles de rentabilidad, mientras la mayoría de la población trabajadora enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

Salarios insuficientes

El economista también hace referencia al nivel de los salarios en el sistema financiero.

De acuerdo con su análisis, el salario mínimo del sector bancario asciende a 408 dólares mensuales, una cifra que igualmente resulta inferior al costo de la vida urbana calculado en 520 dólares.

Esta diferencia, sostiene, evidencia que incluso trabajadores empleados en uno de los sectores con mayores utilidades del país perciben ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de los bienes y servicios básicos.

Debate previsional continúa abierto

El tema de las pensiones ha permanecido en el centro del debate público desde la aprobación de la reforma al sistema previsional impulsada por el Gobierno a finales de 2022.

En aquel momento, las autoridades presentaron la reforma como un mecanismo para aumentar las pensiones y reducir el endeudamiento público asociado al antiguo sistema. Sin embargo, diversos economistas, organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que la nueva legislación también incrementó la comisión que cobran las AFP por administrar los fondos de los trabajadores, lo que podría traducirse en mayores ganancias para las empresas administradoras.

Durante los últimos años, distintos especialistas han señalado que el principal desafío del sistema previsional salvadoreño continúa siendo la baja cobertura. Una parte importante de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y no cotiza regularmente al sistema, lo que limita sus posibilidades de acceder a una pensión al finalizar su vida laboral.

Un problema estructural

Especialistas y representantes de organizaciones sociales también han advertido que el monto de las pensiones mantiene una amplia brecha respecto al costo real de la vida.

El aumento sostenido de los precios de alimentos, vivienda, transporte, medicamentos y servicios básicos ha reducido el poder adquisitivo de los adultos mayores, quienes en muchos casos dependen exclusivamente de su pensión para cubrir sus necesidades.

Los especialistas han insistido en que cualquier reforma previsional debería contemplar no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también garantizar pensiones suficientes que permitan una vejez digna.

Contexto económico

El comportamiento de las AFP y de la banca ocurre en un contexto en el que diversos indicadores muestran una recuperación de las utilidades del sistema financiero, mientras amplios sectores de trabajadores continúan enfrentando salarios relativamente bajos frente al incremento del costo de la vida.

También han señalado que uno de los principales retos para la economía salvadoreña consiste en elevar la productividad y generar empleos formales mejor remunerados, condición considerada indispensable para fortalecer el sistema de pensiones mediante un mayor número de cotizantes.

Mientras tanto, las cifras presentadas por César Villalona vuelven a colocar sobre la mesa el debate acerca del equilibrio entre la rentabilidad de las instituciones financieras y el bienestar de los trabajadores y pensionados. El crecimiento de las ganancias de las AFP y de los bancos contrasta, según el economista, con una realidad en la que las pensiones promedio y los salarios mínimos del sector financiero permanecen por debajo del costo de la vida, alimentando las discusiones sobre la necesidad de revisar nuevamente el modelo previsional salvadoreño.

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