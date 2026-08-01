Fuerte San Francisco golea 4-0 a Firpo en la segunda fecha de la Liga Femenina

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Aldo Medina

Colaborador

Arrancó la segunda fecha del Apertura 2026, la cual se disputó incompleta, por el duelo pendiente entre CD Platense y Alianza Women.

Fuerte San Francisco hizo bueno los pronósticos de favorito y derrotó de forma contundente 4 a 0 a Luis Angel Firpo, en un partido complicado en los primeros minutos por el orden defensivo qué presentó el equipo local.

Desde el arranque del duelo, el equipo de Morazán tuvo el control de balón en el medio campo, por medio de Gissele Gómez quien buscaba peligro de Ingrid Reyes en el ataque.

Fue al minuto 27, luego de una desconcentración de la defensa pampera que Reyes quedo sola frente al arco de Alejandra Flores, para que con un potente disparo pusiera el 0 a 1; así finalizó la primera parte.

Para el segundo tiempo el guion fue el mismo, el equipo del Fuerte seguía dominando, aunque Firpo adelanto un poco las líneas, pero no logro hacer daño al arco qué defendía Peña.

Al minuto 70, nuevamente Ingrid Reyes apareció para batir por segunda ocasión el arco usuluteco, ya Firpo era un equipo sin ideas, el Fuerte controlaba a placer y, a los 88′ luego de un rebote, el balón le quedaba justo a Reyes para que batiera por tercera ocasión la portería rival.

La cuenta la cerró Paola Martínez después de un disparo al borde del área para decretar el definitivo 4 a 0.

La jornada se cerró con los duelos:

CD Cacahuatique 2-1 Atlético Balboa

Municipal Limeño 1-4 INCA Aruba

Isidro Metapan 0-1 CD FAS

Ínter Tecla Woman 2-0 CD Águila.

Programación fecha 3:

Viernes 31 de julio 2026

CD Cacahuatique vs CD Águila, Estadio Boillat, 3:00pm

Sabado 1 de agosto 2026

INCA Aruba vs CD FAS, Estadio Entre Ríos, 3:00pm

Atlético Balboa vs Isidro Metapan, Estadio Imbers, 3:30pm

Domingo 2 de agosto 2026

Fuerte San Francisco vs Ínter Tecla, Estadio Correcaminos, 2:30pm

Municipal Limeño vs CD Platense, Estadio Ramón Flores 3:00pm

16 de septiembre 2026

Luis Angel Firpo vs Alianza Women, Estadio Sergio Torres, 2:30pm

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