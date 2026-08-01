Expresidente peruano Ollanta Humala abandona prisión tras fallo de máximo Tribunal

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LIMA/Xinhua

El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) abandonó la noche de este viernes el penal de Barbadillo, ubicado en el suroeste de Lima, luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional.

El exmandatario salió de la prisión sobre las 19:40 hora local a bordo de un vehículo de color gris, de donde descendió por un momento para abrazar a sus simpatizantes y ofrecer breves declaraciones a la prensa local.

Humala se encontraba recluido en la penitenciaría de Barbadillo desde abril de 2025, cuando la Justicia lo condenó a 15 años de prisión efectiva, así como a su esposa Nadine Heredia, por presuntos aportes ilícitos a su partido para las campañas electorales de 2006 y 2011.

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