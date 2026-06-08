La campaña adelantada iniciada por el gobierno

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Editorial

Poco a poco se van dando hechos que explican las últimas decisiones ordenadas por el propio presidente Nayib Bukele, como la creación de la circunscripción número 15 que le otorga seis diputados a los salvadoreños en el exterior, y la campaña adelantada.

Los analistas no dudaron en señalar que restarle cinco diputados a la circunscripción de San Salvador y no a La Libertad, no busca más que evitar que los actuales diputados de la oposición, Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, y Claudia Ortiz, de VAMOS, puedan reelegirse y, además, garantizar los seis diputados de la “diáspora”.

Estas sospechas se confirman con la reciente encuesta de La Prensa Gráfica, en la que establece que la población estaría a favor del “equilibrio” en la Asamblea Legislativa. Según la encuesta, realizada el mes pasado, pero conocida la semana pasada, el 47% de la población votante estaría a favor de que la oposición obtenga más curules en la Asamblea Legislativa, mientras el 42% que siga dominando Nuevas Ideas de forma absoluta como lo ha hecho hasta hoy.

Estos números los conocía el oficialismo desde el principio de año, por eso el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, puso el grito en el cielo al expresar que: “la oposición no quiere ganar 54 diputados, ellos solo quieren llegar al número adecuado para ya no poder aprobar el régimen de excepción. Ellos no necesitan 54 diputados, necesitan un poco, con 16 diputados que saquen se acabó, se acabó, se la tomaron, no son 54. Son 16 los que ellos necesitan y se acabó todo, todo el trabajo se vino para abajo».

Estas expresiones, que a todo mundo les sorprendió, salieron de la nada, aparentemente, tenían un asidero serio, profundo: las encuestas propias.

Se sabe que Casa Presidencial invierte millonarias cantidades en la realización diaria de «trackings», es decir, monitoreos diarios o rastreos de la opinión pública, para recopilar datos y tomar decisiones.

En esos trackings, el gobierno se dio cuenta que el 47% no quiera más a los “puya botones” y clama por diputados de verdad, como Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco Lira. Teniendo esta información, Bukele movió sus piezas de ajedrez en dos direcciones: en primer lugar, evitar que los tres diputados arriba mencionados ganen sus respectivos curules, y por eso quita cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad.

En esto dos departamentos, donde se concentra el 25% de los votatantes, son también donde se concentra la gente más informada.

Segundo, para congraciarse con los salvadoreños en el exterior, que literlamente los ha abandonado desde que Donald Trump lanzó “la cacería” contra los migrantes. Entonces, les ofrece seis curules, que ya tiene garantizados porque el sistema de votaciones lo manejará a su antojo.

Luego, inicia la campaña electoral adelantada, y para ello utiliza a las maras. En las últimas dos semanas, en la televisión nacional se están difundiendo varios spots con las imágenes más grotescas de las pandillas, haciéndo creer que la oposición está exigiendo que los dejen libres.

El TSE, que no solo debería parar la campña, sino sancionar al gobierno, guarda silencio y se vuelve cómplice.

Lo mismo ocurre con los diputados. Hoy se están viendo brigadas de simpatizantes o personas contratadas para cubrir hoyos o baches en calles de las colonias, a nombre de esos diputados. Ese trabajo lo deberían hacer las alcaldías, pero no lo hacen porque o son ineptos o no tienen dinero.

Lo importante es que el votante pensante no se dejará sorprender y, seguramente, ese 47% le da igual que le reparen los hoyos en las calles de las colonias, sino que van a cambiar “puya botones” por verdaderos parlamentarios.

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