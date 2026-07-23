Programas para deportados El Salvador y América Latina

César Ramírez
@caralvasalvador
Cada nación de nuestro continente tiene diversos programas hacia las poblaciones inmigrantes-deportados de Estados Unidos, es una condición histórica de largo aliento por las condiciones económicas, políticas, climáticas, violencia de pandillas o del Estado etc.
La lectura en cada nación es relativa a su población o vecindad con Estados Unidos, en nuestro país la inmigración es un evento cultural desde el siglo pasado, se consideró una salida de las poblaciones pobres para aliviar su exclusión económica, pero no registraron su ingreso legal o simplemente no lo necesitaron durante décadas, ahora su retorno es obligado por la administración Trump, lo cual causa una amenaza en su unidad familiar y otras consecuencias.
Los programas de apoyo a los deportados tienen características comunes: apoyo inmediato, psicosocial, agua, alimentos, asistencia médica en naciones de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay.
Los sistemas son identificados así: Brasil “Aquí es Brasil”, “Colombia Ruta de atención a connacionales retornados”, El Salvador “Bienvenido a casa”, Guatemala “Plan Retorno al Hogar”, Honduras “Hermano vuelve a casa”; México “México te abraza”, Panamá “Protocolo atención ciudadanos deportados”, Uruguay “Ayuda inmediata Ministerio relaciones exteriores”.
Cada nación posee instrumentos diferentes: Colombia provee herramientas de trabajo; Honduras: Bono económico de $100, raciones alimenticias, capital semilla de $1,000[1]; México: Ayuda inmediata, económica, documentación, reintegración; Uruguay Reintegración laboral, El Salvador: Reintegración, Línea información al deportado.
Naciones que no poseen programas para deportados: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Argentina.
Algunas naciones también han aceptado recibir inmigrantes deportados de otras nacionalidades de Estados Unidos: Ecuador, Honduras[2], El Salvador, Costa Rica, Panamá, México (por razones humanitarias), Guatemala[3] y otros.
Esta condición de inmigrantes-deportados nos brinda un fenómeno continental, con claras diferencias, eso se debe al arraigo cultural hacia una nación receptora, otras nacionalidades orientan hacia: España, Italia, Francia, Inglaterra etc. no obstante el rigor de aceptación es diferente.
Una tendencia en El Salvador fue Australia, esa lejana tierra que alberga aproximadamente 18,755 en 2005[4], impulsada por la guerra civil del siglo pasado.
Estos datos en general nos obligan a realizar un ejercicio con datos firmes, así: el número proporcionado por la organización Alianza Américas ubica la cifra de salvadoreños llamados a reinscribirse en el TPS es 234,000 el 21 de febrero de 2025 [5], considerando ese aproximado de beneficiarios, es una población que tiene su fuente principal económica y apoyo en Estados Unidos… con el TPS vigente hasta el 9 de septiembre 2026[6].
Inicialmente la administración de Trump promueve la auto deportación con $1 mil dólares[7] de estipendio; pero este día 22DIC025 la apuesta sube a $3 mil[8], mientras la cifra de detenidos informados por la ICE es 236 mil inmigrantes indocumentados y deportados a 207 mil personas, desde en el 20 de enero[9] estos números no reflejan la incertidumbre de muchos inmigrantes[10].
Me parece que ninguna nación del continente se enfrenta a un panorama tan dramático como el nuestro, aunque el anuncio del fin del TPS puede ser estructurado en tiempo, cambio de estatus migratorio para cumplir 5 años con impuestos, retorno voluntario o trabajo condicional etc. la acción general será un regreso obligado.
Algunas propuestas para atenuar este evento social son: cuota de empleos en industrias nacionales, cuota de trabajo temporal en servicios de hoteles, telefónicos, transporte, instituciones financieras, empleo estatal o municipal, proyectos agrícolas, apoyo de traslado residencial, excepción de impuestos en maquinarias, orientación y propuestas de pequeñas y microempresas, integración económica en fondo común de deportados, seguro social, Banco de datos de experticias de retornados etc. amazon.com/author/csarcaralv
[1] RT 28ENE025
[2] 26JUN025 NYT
[3] La nación 25JUL025 AP
[4] Wikipedia
[5] 21FEB025 Alianza Americas urge a salvadoreños reinscribirse al TPS. Los salvadoreños en Estados Unidos amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés, aproximadamente 234, 000 tiene hasta el 18 de marzo para reinscribirse y evitar el riesgo de una deportación o a quedarse sin permiso de trabajo. EDH
[6] https://www.diariocolatino.com/tps-green-card-remesas-deportacion-temor-y-prohibicion/#google_vignette
[7] EE.UU. ofrece US $1.000 y pasaje aéreo a los inmigrantes irregulares que se «autodeporten». BBC 5 mayo 2025
[8] Estados Unidos sube a US $3.000 el incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año. El Comercio Agencia EFE
[9] The Guardian 19JUN025
[10] https://www.diariocolatino.com/solicitar-ayuda-a-congresistas-democratas-ante-deportacion-de-salvadorenos-ii-2/