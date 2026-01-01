¿Solicitar ayuda a congresistas demócratas ante deportación de salvadoreños II?

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Diversas fuentes periodísticas destacan la deportación de salvadoreños y latinos en Estados Unidos: Texas, California, Nueva York, etc., es una situación que implica a la nación por el daño económico, su proyección social, la reincorporación laboral etc. agreguemos el futuro incierto que les espera junto a un numeroso sector de desempleados locales, no existen proyectos para absorber a miles de compatriotas deportados de un día para otro.

Se ha promovido la propuesta en Estados Unidos de la autodeportación con una recompensa inicial de $1,000 y ahora aumentada a $3,000 el 25DIC025, “el gobierno de Donal Trump proclama que 2,5 millones de indocumentados han salido del país[1] por esta acción, pero estas cifras se consideran dudosas por diversos medios de prensa, en cualquier caso, es una acción política que implica a millones de inmigrantes que no son delincuentes, son trabajadores.

Hemos referido en el artículo anterior que la respuesta a este fenómeno debe ser colectiva, debe implicar una defensa activa de la administración Bukele, pero en nuestra nación hemos conocido la noticia del despido de 1,800 empleados del sector de salud el 23 de diciembre, creando un oscuro panorama para la ciudadanía en general.

Me parece justo repetir:

“De la respuesta correcta individual a la defensa colectiva”

“Si la opción de inmigración por trabajo en Estados Unidos fue acertada al menos económicamente, su defensa legal debe ser asumida por el Gobierno de El Salvador no puede ser de otra forma”.

“¿Cómo defender a un millón de compatriotas potencialmente deportados?”

Solicitar ayuda a los Congresistas Demócratas en defensa de los inmigrantes es posible -por irónico que parezca-” para eso existen iglesias, organismos humanitarios, congresistas demócratas amigos de los salvadoreños, instituciones internacionales y además esa acción permeará el cuadro electoral de elecciones de término medio el martes 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.

Los salvadoreños con residencia legal, con status ciudadano, por solidaridad a sus compatriotas en consecuencia por dignidad a sus orígenes étnicos deben pronunciarse a favor de sus paisanos, al menos pedir ayuda para quienes en estos momentos son acusados por delitos que no cometieron.

Solicitar ayuda a los miembros del partido demócrata a nombre de toda la inmigración salvadoreña debe ser una opción urgente, acaso la única en estos momentos desafortunados.

Las acciones de congresistas demócratas en defensa de Kilmar Ábrego son evidentes, si esa acción fue por el reclamo del debido proceso, en ese mismo modelo debe considerarse a miles de salvadoreños que deben ser escuchados caso por caso.

El escenario es preocupante, la realidad es el incremento de deportados y solicitar ayuda no es delito. amazon.com/author/csarcaralv

[1] https://www.swissinfo.ch/spa/realmente-pudo-trump-sacar-a-m%C3%A1s-de-2%2C5-millones-de-extranjeros-de-ee.uu.-en-2025%3F/90678745 SWI swissinfo.ch

