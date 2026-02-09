Hermanos son condenados por tráfico ilegal de personas y abandono de migrante en México

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a José Abel Renderos Mejía, por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de la humanidad; asimismo, como cómplice no necesario, condenó a su hermano Manuel Ernesto Renderos Mejía a cinco años de prisión.

El primero de los condenados, quien se encuentra en calidad de rebelde, deberá pagar a la víctima $5,000 en concepto de responsabilidad civil, mientras que su hermano fue condenado al pago de $500 por el mismo concepto.

Centros Judiciales informó que según los hechos acreditados en la vista pública, el 17 de agosto de 2023, en una gasolinera ubicada en el bulevar de los Próceres, en San Salvador, la víctima se reunió con José Abel, quien se comprometió a llevarlo de forma ilegal hacia Estados Unidos, a cambio de $11,500, suma que sería cancelada por partes.

La víctima relató que el imputado lo trasladó a Honduras, cruzando la frontera de forma legal; sin embargo, para llegar a Guatemala y México, lo condujo por puntos ciegos, hasta abandonarlo en territorio mexicano.

Familiares de la víctima declararon sobre la forma y los lugares en los que realizaron los pagos, algunos en efectivo y otros mediante transferencias bancarias, una de las fue efectuada a una cuenta a nombre de Manuel Ernesto Renderos Mejía.

Muchos salvadoreños realizan este camino en busca de mejores oportunidades; sin embargo, en algunos casos las personas que se dedican al tráfico ilegal de personas o “coyotes” como se les llama, tienden a abandonar a los migrantes en zonas peligrosas, sin agua ni alimentos, exponiéndolos a la deshidratación, la violencia de grupos criminales y a la posibilidad de perder la vida en el trayecto.

