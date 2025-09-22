El fin de la voz: los jóvenes salvadoreños entierran la llamada telefónica

GSMA

El Salvador, septiembre de 2025.- Llamar por teléfono, hoy, parece casi una interrupción no anunciada. Aunque cada vez sea más fácil y económico hablar —gracias a planes móviles con minutos ilimitados y tecnologías como VoLTE, VoWiFi o llamadas por IP (como WhatsApp)— la costumbre de la conversación espontánea de voz entre los más jóvenes está disminuyendo.

Según cifras de la GSMA, en países como México, Colombia, Costa Rica y Guatemala, el tiempo promedio mensual dedicado a llamadas tradicionales ha caído entre un 25 % y 35 % en los últimos cinco años (GSMA Mobile Economy Latin America 2025). Al mismo tiempo, el tráfico de mensajería instantánea en plataformas como WhatsApp, Telegram o Messenger ha crecido más de 80 %, impulsado por el crecimiento del consumo de datos móviles —que pasó de 2 GB/mes en 2019 a 9 GB/mes en 2024 (GSMA Intelligence).

En El Salvador, la penetración móvil es alta: cada habitante posee más de una tarjeta SIM, con una tasa estimada del 159 % en relación con la población (GSMA Intelligence, reseñado por Statista) –El Planeta-. Esto evidencia una cultura móvil consolidada.

El costo de los datos móviles, aunque accesible en el contexto latinoamericano, se ubica en un rango relativamente elevado para la región. Según estadísticas de Cable.co.uk, el precio promedio por gigabyte en El Salvador es de aproximadamente USD 1,27, superior al promedio centroamericano (por ejemplo, USD 0,94 en Nicaragua) –Diario El Mundo-. Aun así, este costo facilita el uso de mensajería como principal canal de comunicación.

“La voz sigue siendo el canal más natural de comunicación humana, pero su simbolismo se ha debilitado”, afirma Alejandro Suaza, presales engineer en JSC Ingenium. “Antes, pagar por minuto nos obligaba a ir al punto y escuchar más. Hoy, preferimos lo asincrónico: nos da control, pero nos aleja de la espontaneidad y de la cercanía de una buena conversación hablada.”

Un cambio cultural con impacto social

Este cambio no es solo tecnológico, sino también cultural. A nivel global, solo el 16 % de los millennials y de la Generación Z considera que atender una llamada telefónica es un buen uso de su tiempo (Statista – Global Consumer Survey 2024). Aunque no hay cifras nacionales específicas para El Salvador, operadores y analistas coinciden en que la tendencia entre los jóvenes es similar: coordinan llamadas mediante mensaje primero y evitan las llamadas no anunciadas.

Este comportamiento tiene varias implicaciones:

En el trabajo, las reuniones rápidas por voz han sido reemplazadas por cadenas de mensajes, ralentizando las decisiones.

En la educación, las tutorías o consultas pierden la riqueza de la voz como vehículo de explicación y empatía.

En las relaciones personales, se reduce la transmisión de matices emocionales que solo la voz puede aportar.

“En un mundo saturado de notificaciones, volver a llamar podría convertirse en un acto de atención genuina”, añade Suaza. “Es un recordatorio de que, incluso en la era digital, lo humano sigue siendo insustituible.”

La paradoja de la voz

El fenómeno es contradictorio:

Más fácil y barato que nunca: El Salvador cuenta con operadores como Tigo, Claro, Movistar y Digicel, que ofrecen planes con datos generosos y minutos ilimitados Wikipediaelsalvadortelefonos. com.

Menos uso real: Las llamadas tradicionales disminuyen en entornos urbanos y entre jóvenes profesionales, alineado con la tendencia regional (GSMA 2025).

Tecnologías avanzadas disponibles: Aunque El Salvador aún no ha desplegado una red 5G operativa (predominan redes 3G y 4G), la infraestructura tecnológica sigue mejorando (SIGET y GSMA, El Economista, 2025) multimedia.eleconomista.net.

Expansión de redes en LATAM: Para 2030, se estima que el 60 % de las conexiones móviles en Latinoamérica serán 5G, lo que facilitará aún más la voz en alta definición (GSMA Latin America 5G Report).

Más allá de la tecnología: volver a conectar

La tendencia de “avisar antes de llamar” y la preferencia por lo escrito pueden frenar la espontaneidad y la empatía en la comunicación. Desde JSC Ingenium, se propone revalorizar la voz como un canal premium para momentos clave: cierres comerciales, soporte crítico, coordinación en tiempo real y fortalecimiento de la relación con clientes y usuarios.

“En un mundo saturado de mensajes, una llamada puede ser la forma más efectiva y humana de generar confianza”, concluye Suaza. “Nuestra misión es que la tecnología potencie esa experiencia y no la sustituya.”

