Oficialismo evade responder sobre fórmula que quita escaños a San Salvador y La Libertad en la Asamblea

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas evadió a la prensa nacional que pedía una explicación para la población, sobre la fórmula que asigna 6 escaños de los salvadoreños en el exterior en la Asamblea Legislativa y que resta 5 a San Salvador y 1 a La Libertad. Ernesto Castro y Christian Guevara, ambos de la Comisión Política fueron consultados, pero sin respuestas.

El primero en pasar por donde permanece la prensa fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien se dirigía a una reunión con los estudiantes del Colegio Fernando Llort Choussy. El funcionario fue consultado sobre cómo se hizo el cálculo para definir la asignación de diputados a la diáspora y por qué recortarlos en San Salvador y La Libertad.

Sin embargo, Castro se dirigió directamente dentro un espacio del Palacio Legislativo; al salir, se fue directamente al pleno para que los estudiantes se tomarán fotos dentro.

Castro no habló con la prensa; tampoco informó por su cuenta sobre la fórmula que asigna estos escaños a los salvadoreños en el exterior.

Diario Co Latino consultó al jefe de fracción de Nuevas Ideas y miembro de la Comisión Política, Christian Guevara, pero también evadió la pregunta.

“¿Cómo explica la fórmula para asignar los 6 diputados a la diáspora?”, fue la pregunta que le hizo este medio de comunicación. La respuesta de Guevara fue que los salvadoreños en el exterior “están contentos de que van a poder tener representantes”.

Guevara señaló que “antes nunca fueron incluidos”, en referencia a que los gobiernos anteriores y las Asambleas anteriores no incluyeron a la diáspora en su propia representación dentro de la Asamblea.

En la Comisión Política tampoco se quiso citar a quien promulgó las reformas a las leyes secundarias; es decir, al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain. El oficialismo no explicó ni a la prensa, ni en el decreto, ni en el pleno sobre la forma utilizada para asignar estos 6 diputados.

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