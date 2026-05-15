Ministra de Vivienda recomienda ‘abonos extra’ para pagar menos intereses

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Saúl Méndez

Colaborador

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que en El Salvador existen tres maneras de adquirir una vivienda: heredar dinero para pagarla al contado; ahorrar durante 10, 15 o hasta 20 años para comprarla en efectivo; o gestionar un crédito a través de una institución financiera. La funcionaria recomendó realizar abonos adicionales a la cuota mensual para reducir el impacto de los intereses.

“¿Qué recomiendo a quienes quieren pagar menos intereses? Si al final del año reciben aguinaldo o tienen ingresos extra, pueden abonarlos al capital. Si su cuota es de 190 o 200 dólares y tienen la posibilidad de aportar 20 o 30 dólares adicionales cada mes, eso genera un impacto importante en la reducción de intereses”, aseguró Sol.

Pese a ello, la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística y Censos, revela que el 84.1 % de la población ocupada percibe ingresos mensuales inferiores a $435, en un escenario marcado por el constante aumento del costo de vida.

A esta presión económica se suma el encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que alcanzó los $252.66 en el área urbana y los $183.52 en la zona rural, cálculo basado en el consumo promedio de hogares de hasta 3.7 integrantes.

Esto significa que para un jefe o jefa de hogar, con ingresos menores a $435 mensuales, la alimentación representa uno de los principales desafíos financieros, incluso antes de asumir otros gastos esenciales como salud, servicios básicos, educación, transporte o recreación.

Algunos diputados de oposición, como la representante de VAMOS, Claudia Ortiz, han manifestado que hay una crisis en los precios de la vivienda y alquileres, así como en el alto costo de la Canasta Básica; sin embargo, ninguna de sus propuestas para mejorar la situación ha sido acompañada por el partido Nuevas Ideas, que domina en la Asamblea Legislativa.

En otro tema, la titular de Vivienda se refirió a los avances del proyecto Condado Quetzal, una iniciativa calificada por el Ministerio de Vivienda como Vivienda de Interés Social (VIS), orientada a jóvenes profesionales, parejas, familias y salvadoreños residentes en el exterior.

El desarrollo habitacional será construido en Quezaltepeque y contempla 913 soluciones habitacionales, con precios que oscilan entre los $39,900 y $99,990.

Según explicó Sol, la variación en los precios responde a que los proyectos VIS están diseñados para distintos segmentos de ingreso. Indicó que algunas viviendas están orientadas a familias de menores recursos, con precios cercanos a los $40,000, mientras que otras categorías pueden alcanzar hasta los $100,000. Destacó que estos proyectos ofrecen tasas de interés preferenciales desde el 4 % para vivienda nueva y financiamiento de hasta el 100 % a través del Fondo Social para la Vivienda. Añadió que, para lograr esto, el Ministerio de Vivienda gestiona el 100 % de los permisos de construcción.

“Al constructor le facilitamos todos los trámites. Ya no tiene que ir a ninguna otra oficina de planificación ni andar de ventanilla en ventanilla. La burocracia se elimina para ayudarles a reducir costos, especialmente en tiempo, que era una de sus principales preocupaciones”, detalló.

Sostuvo que “en algunos proyectos van a ganar más y en otros menos, pero ningún inversionista entra a un negocio para perder”.

Aseguró que en todos los modelos las empresas constructoras obtienen rentabilidad, solo cambia el margen de ganancia. “Nosotros, por nuestra parte, garantizamos todos los trámites y permisos de construcción desde el Ministerio. No tienen que ir a ningún otro lugar”, informó y agregó que el primer paso es “declarar el proyecto como vivienda de interés social”.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto Condado Quetzal tendrá una inversión de $45 millones y contará con financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV).

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