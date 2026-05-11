Experto advierte riesgo de representación “simbólica” para la diáspora

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

César Ríos, de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, afirmó que el verdadero debate en torno a las reformas constitucionales que permitirán a la diáspora elegir a sus propios diputados no se limita al número de escaños asignados, sino a la agenda que representarán quienes resulten electos, al señalar que los salvadoreños en el exterior “no solo sirven para remesas”.

“Los diputados que tendrá la diáspora abren una pregunta de fondo: ¿qué agenda van a representar? Porque la diáspora no solo aporta remesas; también cuenta con experiencia empresarial, capacidad de inversión, conocimiento tecnológico y una visión más moderna del desarrollo territorial”, sostuvo Ríos.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) reflejan que el país recibió en marzo hasta $910.81 millones en remesas, una cifra superior a los $765.33 millones reportados en febrero.

El año 2025, según la misma institución, El Salvador recibió una cifra récord de US$9,987.91 millones en remesas familiares, lo que significó un incremento interanual del 17.7% al 17.8% respecto al año 2024. Esa cantidad alcanzó el 26% del Producto Interno Bruto (PIB), di ahí que este dato económico, para algunos analista, la “diáspora tiene derecho a espacios políticos, en la toma de decisiones”.

“Muchos migrantes provienen de municipios históricamente pobres y excluidos, pero en el exterior han aprendido nuevas formas de producir, invertir y organizarse”, explicó Ríos.

“Si esta reforma no logra conectar la representación política con el desarrollo local, la migración laboral ordenada, la inversión productiva y la reintegración económica, corremos el riesgo de quedarnos únicamente con una representación simbólica”, advirtió Ríos.

La postura de la organización surge luego de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara la ratificación de la reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, con la que se habilita la creación de una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior, permitiéndoles elegir 6 diputados propios en futuras elecciones legislativas.

La reforma fue avalada con 57 votos durante la sesión plenaria, superando los 45 votos requeridos para ratificar modificaciones constitucionales.

No obstante, el antropólogo Marvin Aguilar y la doctora Mirna Perla cuestionaron la reforma constitucional que habilita la creación de seis diputaciones para la diáspora salvadoreña, al considerar que no existió suficiente discusión pública y que la medida podría estar orientada a “reducir la representación de la oposición”.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, informó que actualmente se registran más de 960 mil salvadoreños inscritos fuera del país.

Además, la nueva distribución contempla la reducción de cinco diputaciones para San Salvador y una para La Libertad, en función de la creación de la circunscripción en el extranjero, cuyo número de escaños será determinado con base en la cantidad de salvadoreños que posean Documento Único de Identidad con domicilio fuera del país.

San Salvador y La Libertad concentran la mayor población del país, con 1.5 millones y 765,879 habitantes, respectivamente. Bajo la distribución actual, San Salvador cuenta con 16 diputaciones y La Libertad con siete; sin embargo, con la reforma pasarían a 11 y seis escaños, respectivamente.

“La diáspora ya no es solamente una comunidad migrante. Hoy se está convirtiendo en una fuerza política estructural, con capacidad de influir en los equilibrios de poder en El Salvador. El verdadero debate ya no es solo cuántos diputados tendrá, sino qué papel desempeñarán en la transformación del país”, concluyó Ríos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...