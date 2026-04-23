TSE inicia campaña en EEUU para que diáspora actualice dirección en DUI

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará reuniones informativas con los salvadoreños en Estados Unidos, en el contexto del proceso electoral de 2027, para que puedan cambiar la dirección de su DUI.

Las reuniones con la diáspora iniciaron este lunes con salvadoreños en Los Ángeles, California; las reuniones en esta área finalizaron ayer, 22 de abril. Para San Francisco, California, sería este 23 y 24 de abril. Silver Spring, Maryland: 20, 21 y 22 de abril. Woodbridge, Virginia: 23 y 24 de abril. Fresno, California: 25 y 26 de abril. San Bernardino, California: 27 y 28 de abril.

“En cumplimiento de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, promovemos una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones para nuestros hermanos salvadoreños”, dijo el TSE a través de una publicación en sus redes sociales.

Uno de los temas a tratar en dichas reuniones es sobre el cambio de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), con el fin de que la diáspora coloque su dirección en el extranjero, para que, de esta forma, se les habilite la votación de forma remota.

En un video publicado por el TSE, la magistrada presidenta del organismo colegiado, Roxana Soriano, señaló que “es importante que todos los salvadoreños en el exterior tengan conocimiento que, al cambiar la dirección de su DUI, tienen dos beneficios. Uno, votar por internet, y dos, hacerlo con un mes de anticipación”.

“Hemos iniciado una campaña con bastante anticipación para que todos ellos puedan cambiar su lugar de residencia y ejercer este derecho sin ningún contratiempo”, agregó Soriano en el video.

Esta promoción para que la diáspora cambie la dirección de su DUI, lleva consigo un trasfondo, ya que todas las personas que votarán para la Asamblea Legislativa desde el exterior, teniendo la dirección fuera del territorio nacional, serán contabilizadas en la circunscripción de San Salvador.

Según datos del TSE, del total del registro electoral que son 6.4 millones, 944,684 están en el extranjero. En territorio nacional se encuentran habilitados 5 millones 533,061.

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