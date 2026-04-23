Secretaria general de VAMOS buscará candidatura a diputada propietaria por San Salvador

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Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, confirmó esta semana que participará en las internas de su partido una candidatura a diputada propietaria por San Salvador. Actualmente, Rivas es la suplente de la diputada Claudia Ortiz.

La secretaria general de VAMOS anuncio su decisión de participar en las internas para una candidatura a diputada propietar por San Salvador, una circunscripción electoral que aporta 16 diputados al congresos, en el programa de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”.

“En mi caso, ya estoy participando desde la convocatoria para aspirar a una candidatura como diputada propietaria de San Salvador”, dijo Rivas. Claudia Ortiz también competirá por el departamento de San Salvador, agregó.

El pasado 25 de marzo, el partido VAMOS hizo oficial la convocatoria a elecciones internas, en las que se elegirán a los candidatos a Asamblea Legislativa y Concejos Municipales para el proceso electoral de 2027. VAMOS no participará en la elección presidencial ya que consideran que es una elección ilegal e inconstitucional.

El plazo de las inscripciones en VAMOS cierra el 31 de mayo de este año; pero el partido aún no define cuando se realizan las votaciones internas. Cesia Rivas señaló que el partido está abierto a recibir las postulaciones de la ciudadanía, ya que esperan presentar candidaturas para la Asamblea Legislativa en los 14 departamentos del país.

Rivas no mencionó sobre la cantidad de curules o alcaldías que esperan lograr. “Lo que sí te puedo decir en vez de decir números, es que los 14 departamentos estén representados en la Asamblea por VAMOS”, dijo ante las preguntas de Julio Villagrán.

Para estudiar las postulaciones de la ciudadanía, Rivas informó que se ha conformado un equipo multidisciplinario que se encargará de evaluar e investigar los perfiles de las personas que deseen participar bajo la bandera de VAMOS.

De momento, Rivas mencionó que, por La Libertad, Xiomara de Menjívar, acutal concejal, buscará una postulación; así también por Santa Ana, se postulará la abogada reconocida abogada Roxana Cardona, mientras que para el concejo municipal de Santa Ana Centro, mencionó a Marco Gálvez.

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