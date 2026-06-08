Organizaciones sindicales independientes cuestionan respaldo de la CSA al gobierno salvadoreño y exigen pronunciamiento de centrales afiliadas

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Concepción Burgos|Colaborador

San Salvador, junio de 2026.

Diversas organizaciones sindicales y sociales salvadoreñas hicieron público este fin de semana un comunicado en el que expresan su rechazo a las declaraciones atribuidas a representantes de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), quienes, según información difundida por el Ministerio de Trabajo de El Salvador, habrían felicitado al gobierno salvadoreño por su salida de los mecanismos de observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y destacado avances en materia laboral.

El pronunciamiento es suscrito por la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Colectivo de Sindicalistas en el Exilio, entre otras organizaciones solidarias.

En el documento, las organizaciones sostienen que las declaraciones atribuidas a dirigentes de la CSA constituyen una «grave afrenta y una burla» para miles de trabajadores salvadoreños que, según afirman, continúan enfrentando despidos antisindicales, persecución política, restricciones a la libertad sindical y obstáculos para la organización de los trabajadores.

Los firmantes cuestionan particularmente que una organización sindical regional pueda presentar positivamente la situación laboral salvadoreña mientras persisten denuncias nacionales e internacionales relacionadas con el respeto a los derechos sindicales y laborales.

«Resulta particularmente preocupante que una organización regional nacida para defender los intereses de la clase trabajadora termine avalando, legitimando o presentando como exitoso un estilo de gobernar que oculta y ha significado la reducción sistemática de las libertades sindicales y democráticas», señala el comunicado.

Las organizaciones también sostienen que la salida de El Salvador de determinados mecanismos de observación internacional no implica la desaparición de los problemas denunciados por el movimiento sindical independiente, entre ellos despidos en el sector público, persecución de dirigentes sindicales, obstáculos administrativos para organizaciones sindicales y el temor que, aseguran, mantiene a numerosos trabajadores alejados de la actividad sindical.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la exigencia dirigida a las organizaciones sindicales salvadoreñas afiliadas o vinculadas a la CSA para que hagan pública su posición respecto a las declaraciones difundidas por el Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, el documento menciona a la Confederación General de Sindicatos (CGS), la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS), la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS), la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) y a otras organizaciones integradas en las estructuras de representación de la CSA, instándolas a aclarar si comparten la valoración positiva realizada sobre la situación laboral salvadoreña.

Los firmantes plantean que la clase trabajadora tiene derecho a conocer si dichas organizaciones consideran que existe plena libertad sindical en el país, si han cesado las prácticas antisindicales y si los trabajadores pueden ejercer sus derechos sin temor a represalias.

Finalmente, las organizaciones reiteran que la defensa de la libertad sindical y de los derechos laborales continúa siendo una tarea pendiente en El Salvador y llaman a las bases sindicales de América Latina a promover un debate sobre el papel de las organizaciones sindicales internacionales frente a los desafíos que enfrenta el movimiento obrero en la región.

«La solidaridad sindical no puede estar al servicio de gobiernos sino que debe estar al servicio de la clase trabajadora», concluye el pronunciamiento.

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