LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL CONTRA IRAN: ALGUNAS CONSIDERACIONES DE GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

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Hugo Fajardo Cuéllar*

Sociólogo y Abogado

Docente e Investigador UES

El 28 de febrero del 2026, los Estados Unidos de América (USA) y su aliado tradicional Israel, después de varios meses de advertencia y amenazas, deciden atacar a Irán, declarando la guerra mediante los primeros ataques con misiles antiaéreos desde las bases militares de los portaviones de los USA, en aguas marítimas cercanas a la nación iraní. El ataque se da en el marco de las negociones que ambos paises venían realizando sobre el programa de producción nuclear de Irán.

Esta guerra decidida de manera unilateral por los USA, no es la primera ni la última impulsada por este país, como parte de su estrategia de expansión imperialista en el mundo, puesto que, en su historia imperialista, este país se convierte después de la segunda guerra mundial que termina en 1945, en el gendarme mundial o la potencia hegemónica que busca someter la soberanía de todos los paises bajo su influencia.

Partiremos de la noción básica, sobre Geopolítica Internacional, entendida como: “Aquella rama del conocimiento que busca determinar la manera en la que la geografía, en su conjunto, afecta a la política, en las relaciones internacionales y en las diplomáticas”. En tal sentido se presenta en este artículo algunas consideraciones académicas sobre algunos factores geoeconómicos y geopolíticos que nos ayudan a comprender las causas que están detrás de la guerra que Estados Unidos e Israel llevan a cabo contra Irán desde el 28 de Ferrero y que aun continua actualmente.

Algunas consideraciones de geopolítica Internacional.

La Geopolítica Internacional se refiere al conjunto de relaciones de poder y hegemonía que se configuran entre diferentes paises en una región geográfica determinada en función de disputarse el control y dominación sobre dicha región. Historialmente ese control ha sido ejercido por las potencias imperialistas centrales sobre los paises periféricos. Desde mediados del siglo XX hasta el transcurso del siglo XXI dicho control hegemónico lo ha ejercido los USA. Aunque son muchos los factores de geopolítica internacional que están a la base de dicha guerra, se analizan brevemente dos de ellos:

1) El Factor Geoeconómico:

El negocio del petróleo: Geográficamente Irán tiene el acceso y control del estrecho de Ormuz, una franja marítima ubicada entre la costa sur de Irán y la costa norte de libia, el cual tiene una importancia económica geoestratégica en el comercio internacional del petróleo; ya que, según los expertos, por ahí circula alrededor del 20 % del petróleo que abastece a todo el mundo. En el marco de la guerra, Irán ha restringido el paso de los barcos petroleros de los USA por dicho estrecho, Lo cual ha generado una escalada de aumento de los combustibles en todo el mundo.

Como consecuencia de las millonarias inversiones de los Estados Unidos en su carrera armamentista, al realizar guerras imperialistas en diferentes partes del mundo, su economía ha entrado desde hace algunas décadas en un proceso de crisis de hegemonía como la supuesta potencia económica mundial que emergió pos segunda guerra mundial. Esa crisis se expresa entre otros aspectos en la caída del valor del dólar como moneda dominante ante otras monedas emergentes como el euro, el yen japonés y el yuan chino.

La crisis económica que arrastra consigo los USA, se expresa no solo a nivel externo, en su disputa del petróleo en el estrecho de Ormuz; sino también, en la caída de la bolsa de valores en Wall Street, lo cual ha desencadenado un alto nivel de inflación y por ende un alto costo de la vida de los estadounidenses y en todos los paises periféricos y subdesarrollados de América Latina y de muchos paises de Europa.

De acuerdo con el titular del medio informativo digital de Argentina(INFOBAE), del 15 de mayo de 2026”: Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente”. Esta noticia viene a confirmar el Estado de crisis en que se encuentra la economía estadounidense como consecuencia del conflicto militar provocado por los USA en esa región del mundo y que ha generado entre otros efectos el aumento acelerado en los precios del petróleo, el cual según este medio informativo ha subido de los $70.00 antes del conflicto a los 117 .00, hasta lo que va del mismo.

2) El Factor Geopolítico.

Uno de los principales factores geopolíticos que es determinante para analizar el origen y desarrollo de la guerra contra Irán es “La expansión de la lógica imperialista de los USA, por el control territorial del mundo”, promovida por la ambición guerrerista, fascista y neocolonial del presidente Donald Trump. Esa expansión imperialista es uno de los rasgos fundamentales inherentes al origen y desarrollo del capitalismo, tal y como lo afirmara desde inicios del siglo XX, Vladimir Ilich Lenin en su obra clásica: “El Imperialismo Fase superior del capitalismo”.

Esa lógica de Expansión y control territorial del Mundo, es una de las políticas exteriores que los USA ha venido implementando desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días, con la cuestionada venia o autorización legal y política del Congreso de los Estados Unidos y la intervención del pentágono norteamericano. La diferencia de la intervención militar contra Irán radica en que según lo explican los expertos, Trump toma la decisión sin contar con el permiso y la aprobación legal del congreso.

La dinámica o desarrollo de las acciones militares de los USA contra Irán han puesto de manifiesto según los expertos en geopolítica militar internacional, las serias dificultades que está teniendo el imperio norteamericano para demostrar su hegemonía o dominio militar en Irán y la región del golfo pérsico, lo que pone en evidencia la creciente pérdida de hegemonía del pais invasor, a tal grado que se han visto obligados a firmar un acuerdo de Cese al fuego temporal.

Esa pérdida o crisis de hegemonía de los Estados Unidos de América es estudiada a profundidad por Marco Gandásegui (hijo) sociólogo de la Adversidad de Panamá y Dídimo Castillo, sociólogo profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el libro: “Estado Unidos: Más allá de la crisis” (2012), del cual ambos son coordinadores.

Al parecer los USA, se metió en una guerra que se le prolongo demasiado y no ha podido concluir con una victoria a su favor, lo cual explica la búsqueda de un Cese al fuego, el cual se firmó el 7 de junio del 2026, mediante la figura de lo que llamaron un “Memorándum de Entendimiento”, pero dicho acuerdo fue incumplido por Trump al realizar ataques sorpresas en medio del cese al fuego, el cual es suspendido de manera definitiva unilateralmente por los USA, con los últimos ataques realizados contra Irán la tarde del domingo 12 de julio del 2026.

Finalmente y aunque el tema sigue abierto para la discusión y el debate, Habrá que darle seguimiento al curso de los acontecimientos de esta guerra, para así comprender como se van configurando las nuevas condiciones geopolíticas y geoeconómicas de la crisis de hegemonía estadounidense y como estas afectan la situación política económica y social del resto de paises del mundo, principalmente la de los paises de América Latina que en su mayoría siguen sometidos al yugo hegemónico neocolonial del Imperialismo norteamericano de los Estados Unidos.

*El autor es Lic. En Sociología, Abogado y Notario, Maestro en Derechos humanos y Educación para la Paz, Catedrático a tiempo completo de la Universidad de El Salvador desde 1991.

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