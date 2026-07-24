Canadá hará “lo que sea necesario” para defender sus intereses en conversaciones comerciales con EEUU, dice premier

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OTTAWA/Xinhua

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que su Gobierno hará «lo que sea necesario» para defender los intereses nacionales en respuesta a las recientes amenazas de aranceles estadounidenses, informaron medios locales.

Carney realizó estos comentarios en una reunión con los líderes provinciales y territoriales en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, y enfatizó que Canadá protegerá y apoyará a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias en medio de la presión comercial de Washington.

«Nos encontramos en una posición más fuerte que cuando inició esta guerra comercial hace 18 meses», afirmó Carney. «Estamos en una posición más fuerte gracias a la determinación de los propios canadienses y al enfoque de los primeros ministros provinciales presentes en esta mesa».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes proclamaciones para imponer un arancel adicional del 50 por ciento sobre ciertos bienes canadienses, tras afirmar que Canadá discrimina al comercio estadounidense.

Los aranceles ad valorem adicionales del 50 por ciento sobre ciertos productos lácteos, bebidas alcohólicas, vehículos de motor y bienes relacionados entrarán en vigor el 19 de agosto, de acuerdo con los documentos publicados en el sitio web de la Casa Blanca.

En respuesta, Carney describió el lunes los nuevos aranceles estadounidenses como «la más reciente medida en una serie de acciones comerciales unilaterales por parte de Estados Unidos que violan directamente el Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México».

El martes, Carney afirmó haber hablado con Trump y que ambas partes habían acordado intensificar las negociaciones comerciales.

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