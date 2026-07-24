Comienza la lucha por el título: así inicia el Apertura 2026 de la Liga Femenina

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Aldo Medina

Colaborador

Todo está listo para el inició del torneo Apertura 2026 en la Liga Femenina, que inicia este viernes 24, con 12 equipos participantes.

Se conoció el calendario de juegos, así como las nuevas incorporaciones. Ínter, Alianza Women, Fuerte San Francisco y CD FAS pintan para ser los equipos más fuerte y que lucharán por el título nacional.

El formato será diferente al de los torneos anteriores; para este torneo, clasificaran 6 a la siguiente fase, el 1º y 2º lugar clasifican directamente a semifinales, el 3º y 6º lugar disputarán una serie y el ganador se enfrentará al 1º ; por su parte el 4º y 5º lugar jugarán la otra llave para enfrentar, el ganador al 2º lugar y así sacar a los dos finalistas.

La programación queda de la siguiente manera:

Viernes 24 de julio 2026:

CD Cacahuatique vs Isidro Metapan

Estadio Boillat, Ciudad Barrios, 3:00pm

Sábado 25 de julio:

Fuerte San Francisco vs CD Platense

Estadio Correcaminos, Morazan 2:30pm

CD FAS vs Municipal Limeño

Estadio 11 Lobos, Chalchuapa, 2:30pm

CD Águila vs Luis Angel Firpo

Estadio Barraza, San Miguel, 3:30pm

Domingo 25 de julio:

Atlético Balboa vs Ínter Tecla Woman

Estadio Marcelino Imbers, La Unión, 3:00pm

Queda pendiente de programación el duelo entre INCA Aruba y Alianza Woman, debido a que Alianza está participando en el torneo UNCAF.

De esta manera arranca un torneo más en el fútbol femenino de El Salvador, el cual se espera qué sea competitivo, y que surjan jugadoras nuevas en dicha competencia.

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