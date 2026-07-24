La FESFUT homenajea a Ivan Barton y David Morán tras su histórico Mundial

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Iván Barton y David Morán fueron reconocidos por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por su histórica participación en la Copa del Mundo 2026 y aseguraron que trabajarán para volver a estar en una cita mundialista.

Iván Barton, el primer centroamericano en dirigir un partido de semifinales de una Copa del Mundo, reveló que la designación para el encuentro entre España y Francia fue inesperada y confesó que quedó en «shock» al enterarse.

«Una vez dijeron mi nombre uno entra en un momento de shock, de alegría, y se transporta a muchos momentos. Pude recordar dónde inicié, en las canchas de Santa Ana; tantos momentos difíciles que también tuve en el arbitraje, tantas personas que dijeron ‘nunca va a poder estar en una Copa del Mundo’ y, al final, ver el logro fue una alegría enorme. No hubo palabras», dijo emocionado.

El salvadoreño aseguró que no tomó de forma personal las declaraciones emitidas por el técnico francés, Didier Deschamps, tras la derrota de su selección ante España. Barton enfatizó que confío en el criterio de quienes lo designaron para el encuentro y afirmó que esas palabras «en ningún momento afectaron».

El referí salvadoreño reveló que uno de los partidos más complicados del Mundial fue el Turquía-Paraguay, correspondiente a la fase de grupos, donde ambas selecciones peleaban su clasificación a los dieciseisavos de final. En ese encuentro, además, se convirtió en el primer árbitro en aplicar la Ley Prestianni, al expulsar a Miguel Almirón por cubrirse la boca al hablar con un rival dentro del terreno de juego, una acción que se volvió viral en redes sociales.

Los árbitros hablaron sobre lo que viene, luego de conseguir una designación histórica en el torneo más importante del fútbol mundial.

«Vamos a trabajar por estar de nuevo en una Copa del Mundo. Es el mayor objetivo y la que viene es muy especial, porque es el centenario. Trabajaremos por estar ahí».

Además, destacó el respaldo recibido por parte de la afición salvadoreña.

«Me quedo con todo el apoyo que recibimos. Con todo el apoyo que recibimos después del Mundial de Catar 2022, que se ha vuelto a replicar en este. Todo el cariño, los mensajes y el apoyo es con lo que uno se queda; es lo que más vale para mí y de corazón doy las gracias por eso, porque al final se reconoce cuando un salvadoreño representa a nuestro país y a nuestro fútbol», mencionó.

Asimismo, agradeció a las autoridades por confiar en dos árbitros de El Salvador. Señaló que muchas personas creen que el desempeño depende de la bandera, del tamaño de un país o del nivel de su fútbol, «pero no es así», aseguró.

El santaneco también dijo sentirse muy contento de haber trabajado junto a Antonio Pupiro, quien fue asistente junto a David Morán, y destacó su «calidad de ser humano», porque, según afirmó, no se puede ser un buen árbitro sin ser una buena persona.

El referí salvadoreño dio el salto de los escenarios deportivos de El Salvador al máximo torneo del fútbol mundial. En la Copa del Mundo 2026 dirigió los encuentros Turquía-Paraguay y Japón-Suecia en la fase de grupos; posteriormente, el Suiza-Colombia de los octavos de final y, finalmente, la semifinal entre España y Francia.

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