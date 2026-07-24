Los sistemas THAAD, Patriot y C-RAM en Jordania, base militar EEUU, fueron destruidos dice la Guardia Revolucionaria

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció la destrucción de los sistemas estadounidenses THAAD, Patriot y C-RAM en los últimos ataques con misiles lanzados por la Fuerza Aeroespacial del CGRI.

En un comunicado difundido el jueves, la Guardia Revolucionaria Islámica también hizo referencia a la quema de tanques de combustible y la destrucción de un gran almacén de equipos para helicópteros y un hangar de mantenimiento y reparación de helicópteros en la base estadounidense en Jordania.

El comunicado se dirigió al pueblo de Jordania y decía: «Vuestros hermanos de la Guardia Revolucionaria Islámica, en castigo al ejército estadounidense asesino de niños y en respuesta a las reiteradas agresiones contra el territorio de la República Islámica de Irán, destruyeron un radar del sistema de defensa antimisiles estadounidense THAAD con ataques relámpago contra bases estadounidenses (en Jordania). Un sistema Patriot y un radar C-RAM también fueron atacados y destruidos, y los tanques de combustible de la base estadounidense fueron incendiados».

Añadió que un gran almacén de equipos para helicópteros y un hangar de mantenimiento y reparación de helicópteros también fueron incendiados y destruidos.

«En ocasiones se afirma que Irán ha violado la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los países con sus ataques, si bien tal afirmación es completamente errónea. En nuestra opinión, la independencia, la integridad territorial y la soberanía de su gobierno son plenamente respetadas», reza el comunicado.

“¿Qué clase de lugar es una base estadounidense en un país? Donde, sin el control de sus guardias fronterizos, entran y salen estadounidenses y quien quieran, a veces prisioneros de otros países; la guardia del ejército estadounidense impone la disciplina allí, no la de su ejército; el juez estadounidense juzga los delitos que allí ocurren, no el suyo; la ley estadounidense prevalece allí, no la suya; y no solo sus militares, ni siquiera su ministro de defensa tiene derecho a entrar sin el permiso de la guardia estadounidense.”

El comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica añadió: «Así pues, es Estados Unidos quien ha violado su integridad territorial y soberanía, no nosotros. Estamos atacando territorios ocupados por el ejército estadounidense. Un ejército que no conoce otra cosa que el crimen».

El comunicado continuaba diciendo: “Ayer, los afligidos habitantes de Minab enterraron los restos de sus hijos, hallados entre los escombros. Eran 168 estudiantes que murieron como mártires el primer día de esta guerra, durante el ataque del ejército estadounidense asesino de niños (el 28 de febrero de 2026). Estos crímenes persisten, algunos de ellos perpetrados desde bases estadounidenses en territorio jordano. Es nuestro derecho legal, religioso y lógico denunciar al agresor y asesino de nuestros hijos, dondequiera que ataque. Gracias por su cooperación”.

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