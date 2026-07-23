Inician entregas de cheques de indemnizaciones a extrabajadores del Hospital Rosales, entre pugnas mediáticas y políticas

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Por: Luis Rafael Moreira Flores

Tras meses de constante incertidumbre, movilizaciones y una marcada tensión entre el sector laboral de la salud y las autoridades estatales, este jueves dio inicio formal el esperado proceso de pago de indemnizaciones para los extrabajadores cesados del Hospital Nacional Rosales. La medida responde a los anuncios emitidos oficialmente la noche de ayer a través de las plataformas digitales del titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro.

Desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7:00 a.m., centenares de exempleados del emblemático centro asistencial se concentraron en los alrededores del Ministerio de Salud para efectuar la recepción de documentación, orientación administrativa y el trámite de finiquitos. En el lugar de la convocatoria, representantes laborales e integrantes de las plataformas de apoyo acompañaron a los exempleados con el objetivo de brindar asistencia logística, revisar expedientes y sentar una postura mediática ante los medios de comunicación presentes.

Madai Santos, vocera y representante del colectivo de cesados, destacó que el arranque de esta fase de pagos no representa una concesión unilateral, sino el resultado directo de un esfuerzo sostenido en el tiempo. “Hoy venimos aquí para terminar este largo proceso, en donde ha sido nuestra lucha y denuncia constante la que permitió que este día comencemos con el trámite de pagos de las indemnizaciones por los despidos, dinero que muchas familias necesitan”, afirmó Santos.

Este acompañamiento gremial ha contado desde sus inicios con el respaldo de la Coordinación Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), organización que ha mantenido presencia activa durante las asambleas, marchas y gestiones legales emprendidas por el personal de salud.

El inicio del proceso administrativo de indemnización no estuvo exento de controversia mediática y política. A través de sus canales oficiales en redes sociales, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, arremetió contra un medio de comunicación nacional, acusándolo de mantener un supuesto “sesgo mediático” en la cobertura del conflicto laboral.

Según la postura del funcionario gubernamental, los reportajes periodísticos difundidos no reflejaban la realidad del proceso. Asimismo, Castro señaló públicamente los distintivos y pancartas de CONADESA, vinculando la simbología de dicha organización con intereses y figuras del ámbito político-electoral del país.

Ante estos señalamientos, los voceros e integrantes de CONADESA rechazaron categóricamente que su acompañamiento responda a fines proselitistas. Manifestaron que las organizaciones sociales y sindicales gozan del derecho constitucional a la libre expresión y a manifestarse bajo sus propias banderas e insignias. Subrayaron además que la participación individual de cualquier ciudadano o dirigente en procesos electorales se enmarca dentro de las libertades democráticas fundamentales.

Desde la dirigencia de CONADESA recordaron que la plataforma de protesta no surgió de manera improvisada ni al calor de una coyuntura electoral, sino que acumula más de un año de acciones sistemáticas en defensa de la estabilidad laboral. “No somos enemigos de personas en particular, pero sí de las políticas públicas que afectan de manera directa tanto a los usuarios como a los trabajadores del sistema nacional de salud”, enfatizó Juan Carlos Hernández.

Mecanismo de pago e impacto humano

Por su parte, la logística articulada entre el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Trabajo contempla la convocatoria de los extrabajadores en bloques programados para evitar aglomeraciones e inconvenientes administrativos, según información emitida el día de hoy en el lugar. Durante las entrevistas individuales, representantes institucionales presentan los cálculos correspondientes y suscriben los compromisos formales de cancelación.

No obstante, la jornada de este día evidenció diferenciaciones respecto a las fuentes de financiamiento del personal:

Fondos GOES: Durante el primer día de atención, los cheques se entregaron exclusivamente al grupo de personal contratado bajo el presupuesto de Fondos GOES.

Durante el primer día de atención, los cheques se entregaron exclusivamente al grupo de personal contratado bajo el presupuesto de Fondos GOES. Ley de Salarios: Las autoridades confirmaron que el grupo de extrabajadores amparados bajo el régimen de Ley de Salarios comenzará sus trámites e itinerario de cobro a partir de la jornada de mañana.

Más allá de los trámites financieros y legales, los voceros de los extrabajadores hicieron énfasis en el impacto humano y psicológico que la pérdida de empleo generó en los hogares de los salubristas durante el último año.

Los referentes del movimiento hicieron una pausa para recordar a aquellos compañeros de labores que fallecieron en el transcurso de este periodo de espera, algunos de ellos enfrentando severos cuadros de depresión y deterioro en su salud física derivados de la precariedad económica. “Lo mínimo y justamente humano es que estas indemnizaciones lleguen de forma expedita e íntegra a los bolsillos de sus familias, quienes asumieron la carga afectiva y financiera tras el fallecimiento de nuestros compañeros”, puntualizó Antonio Ortiz.

Con el inicio de entrega de cheques al personal de Fondos GOES y la programación de los pagos para el personal de Ley de Salarios a partir de mañana, el gremio espera que las autoridades den cumplimiento total a los compromisos adquiridos, poniendo fin a un prolongado conflicto laboral en el sector salud.

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