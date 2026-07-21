Señor Ministro Rolando Castro: Haga su trabajo

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Carta pública al ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro

Por: Erick Zelaya *

Señor Ministro:

Usted decidió hace unos días convertir al SIMETRISSS en tema de debate público.

Yo quisiera aprovechar esa oportunidad para hacerle una pregunta mucho más importante: ¿Cuándo piensa comenzar a hacer el trabajo que exige su nombramiento como Ministro de Trabajo?

Los trabajadores salvadoreños no necesitan un ministro dedicado a comentar la vida interna de las organizaciones sindicales. Necesitan un funcionario que haga cumplir la Constitución, el Código de Trabajo y los Convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

Si de verdad le preocupa el movimiento sindical salvadoreño, deje de intervenir en los asuntos internos del SIMETRISSS y responda por aquello que sí está bajo su responsabilidad.

Explique al país qué ha hecho su Ministerio frente al despido de más de 47,000 empleados públicos por el gobierno de Nayib Bukele,

Explique porque no ha hecho nada con la violación del fuero sindical a más de 550 dirigentes sindicales.

Explique por qué más de veinte contratos colectivos en el Estado permanecen congelados mientras el Ministerio guarda silencio.

Explique por qué más de sesenta sindicatos fueron prácticamente desarticulados tras el despido de sus juntas directivas, sin que el Ministerio ejerciera una defensa efectiva de la libertad sindical.

Explique por qué tantos sindicatos independientes continúan enfrentando obstáculos administrativos para obtener sus credenciales y ejercer la representación legítima de sus afiliados.

Y, ya que ha decidido hablar del movimiento sindical, responda también por quienes hoy representan algunos de los casos más graves que preocupan a la clase trabajadora salvadoreña.

¿Qué ha hecho por exigir el esclarecimiento de las muertes en las cárceles del régimen de los sindicalistas Leonidas Bonilla y Hever Chacón?

¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo por la libertad de los sindicalistas presos Giovanni Aguirre, César Hernández, Itamir Gómez y Óscar René Martínez Iglesias?

¿Qué gestiones realizó su cartera de Estado para proteger sus derechos laborales y sindicales?

¿Qué hizo el Ministerio para procurar el cumplimiento de las garantías laborales de Sabino Ramos y por qué, después de su liberación, continúa sin concretarse su reinstalo?

Porque cuando un dirigente sindical enfrenta muerte en manos del estado, persecución, detención, despido o la negativa a ser reinstalado, el Ministerio de Trabajo no puede actuar como un simple espectador. Tiene el deber moral, político e institucional de velar por la protección de los derechos laborales y sindicales. Sin embargo, frente a esos casos, su gestión ha estado marcada por un silencio cómplice.

Su indiferencia histórica contrasta con la rapidez con la que hoy decide opinar sobre la vida interna del SIMETRISSS.

Señor Ministro: Su función no consiste en decidir qué sindicato merece tener existencia legal o no, su función consiste en garantizar que todos los sindicatos puedan organizarse libremente, negociar colectivamente y ejercer sus derechos sin represalias ni injerencias del Estado.

Mientras usted cuestiona públicamente al SIMETRISSS, cientos de dirigentes sindicales continúan despedidos, mientras publica mensajes en redes sociales, decenas de sindicatos siguen esperando respuestas administrativas sobre sus credenciales, mientras señala a organizaciones independientes, la libertad sindical continúa deteriorándose.

Ese debería ser el centro de sus preocupaciones, no las diferencias políticas, no la política partidaria o las candidaturas.

La historia no recordará cuántos comunicados escribió contra una organización sindical, la historia recordará si durante su gestión fortaleció o debilitó la libertad sindical en El Salvador.

Señor ministro:

Los trabajadores no necesitan un comentarista político al frente del Ministerio de Trabajo, necesitan un ministro que defienda la libertad sindical, haga cumplir la ley y esté del lado de quienes viven de su trabajo.

En otras palabras Sr Ministro Rolando Castro:

Haga su trabajo.

* Luchador social, Sindicalista en el exilio y Columnista

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