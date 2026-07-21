Fiscalía pedirá pena perpetua para presunto responsable de homicidio en La Unión

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República informó este martes que pedirá la cadena perpetua para un sujeto que asesinó a su propio hermano y lesionó a su sobrino luego de una fuerte discusión en La Unión.

A través de redes sociales, la FGR señaló que tras las reformas constitucionales se solicitará la aplicación de la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio Campos Álvarez, acusado de quitarle la vida a su hermano y de lesionar a su sobrino.

Es de recordar que, en marzo de este año, la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, aprobó y ratificó una reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidios, violaciones y terrorismo.

Según la FGR, el imputado atacó con un arma blanca a su hermano tras una discusión ocurrida en una vivienda ubicada en el distrito de Yucuaiquín, La Unión.

La víctima falleció posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Durante el mismo hecho, Campos Álvarez también lesionó al hijo de la víctima, quien intervino para defender a su padre, por lo que además será procesado por el delito de lesiones.

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