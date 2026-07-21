Policía detiene a sujetos involucrados en pelea tras el partido de la final del Mundial 2026

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a seis sujetos que se fueron a los golpes el pasado domingo cuando disfrutaban de la final del Mundial 2026 en un restaurante de San Salvador.

En redes sociales se hicieron viral dos videos donde se ve que un grupo de aficionados salvadoreños de Argentina y de España se fueron a los golpes luego de una discusión.

La corporación policial los identificó como: Josué Ernesto Ramírez Vásquez, de 31 años. Fred William Ramírez Vásquez, de 32 años. José David González, de 30 años. Ronald Omar Ramírez Melara, de 32 años. Marvin Gustavo Mejía Mancía, de 31 años y José Luis Barrera Molina, de 38 años.

Según la PNC, la riña se originó tras una discusión por un partido de fútbol. Todos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.

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