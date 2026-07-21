El sindicalista Giovanni Aguirre será agrupado en un juicio masivo tras 4 años de detención

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales denunciaron el agrupamiento del sindicalista Giovanni Aguirre en un juicio masivo. El abogado manifestó que Centros Penales ha incurrido en dos posibles delitos en el caso.

En una conferencia de prensa, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) recordaron que Giovanni Aguirre, dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador, fue capturado el 8 de mayo de 2022, posteriormente puesto en libertad con medidas sustitutivas y recapturado de manera arbitraria el 1 de junio de 2023, “pese a no existir fundamento legal que justificara dicha decisión”, destacaron las organizaciones.

Desde las primeras actuaciones procesales, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) promovió acciones constitucionales de hábeas corpus orientadas a proteger su integridad física y sus derechos fundamentales, lo que evidenció “las graves irregularidades que han caracterizado este proceso”.

Luis Rivera, del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, se apersonó como abogado defensor de Geovanni Antonio Aguirre López, y denunció que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado pretende realizar una audiencia de juicio masivo en la que incorporan a Geovanni Aguirre a pesar de contar con dos órdenes de libertad que no llegaron a hacerse efectivas, manteniéndose su privación de libertad.

Rivera señaló que es aún más preocupante que la información oficial sobre su estado de salud “haya sido sumamente limitada”. El último peritaje médico conocido, practicado hace aproximadamente dos años, determinó que Aguirre padece de gastritis y hemorroides, por lo que se encontraba bajo tratamiento médico.

Desde entonces, la defensa y sus familiares no han tenido acceso a información médica actualizada que permita conocer con certeza su condición de salud, circunstancia que incrementa la preocupación por su integridad física y hace indispensable que las autoridades garanticen el acceso oportuno a la atención médica, el respeto a sus derechos fundamentales y condiciones de detención compatibles con la dignidad humana.

Rivera, con el respaldo de las organizaciones, enfatizó que responsabilizan al Gobierno de Nayib Bukele y a Mario Durán (alcalde de San Salvador Centro) de los daños a la salud y de lo que pueda ocurrir a Geovanni Aguirre. También responsabilizan a la Dirección General de Centros Penales por no acatar las órdenes de libertad que se le han girado a favor de Aguirre.

De hecho, Centros Penales estaría incurriendo en dos delitos, según el abogado Luis Rivera. El primero por desobediencia, precisamente por no acatar las resoluciones judiciales de libertad emitidas en 2022 y 2023 y el segundo por incumplimiento de deberes.

“Giovanni ha tenido dos órdenes de libertad, en el cual un tribunal ha ordenado medidas sustitutivas y Centros Penales no ha obedecido esas órdenes. Como no tenemos conocimiento del estado de salud de Giovanni, cualquier condición que pueda tener él dentro del sistema penitenciario o cualquier situación crítica que pueda tener de salud, el responsable va a ser Centros Penales. También él ha tenido periodos de desaparición forzada, en el cual no se ha sabido absolutamente nada, hemos tenido que acudir a otras instancias para poder saber en qué centro penitenciario se encuentra”, dijo Rivera.

Actualmente, Aguirre se encuentra recluido en el penal de Zacatecoluca. El sidndicalista fue detenido, luego de participar en la marcha del Día del Trabajo el primero de mayo de 2022. Aguirre “es un joven que lo único que hacía era trabajar, participar en actos culturales, en actos religiosos, en actos laborales y alzar la voz por sus compañeros en la Alcaldía Municipal de San Salvador. Eso lo llevó a que lo detuvieran injustamente y después de más de cuatro años sigue detenido”, lamentó Rivera.

La defensa técnica enfatizó que después de un análisis exhaustivo del expediente judicial y de la prueba de descargo incorporada legalmente al proceso, “no existe un solo elemento de prueba serio, objetivo y legal que vincule a Geovanni Antonio Aguirre López con organizaciones criminales”, de hecho, es lo contrario, la totalidad de los antecedentes “acreditan que su actuación pública ha estado exclusivamente relacionada con la defensa de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores municipales”.

A Aguirre se le agrupó a una ramificación de una estructura delincuencial según la jurisdicción donde residía, luego de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en medio del régimen de excepción; es decir, a Aguirre se le acusa de colaborador de pandilla de la clica que operaba en la colonia donde habitaba.

Por lo que, exigieron al Tribunal que emita una resolución ajustada a la Constitución, a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos, y que decrete el cese de la detención provisional y la inmediata libertad de Geovanni Antonio Aguirre López.

Lourdes Palacios, representante de COFAPPES, expresó que durante estos 4 años que Aguirre ha estado detenido, ha sido víctima del sistema carcelario. De acuerdo con las reglas Nelson Mandela “ha sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes que el Estado salvadoreño ha ejercido sobre él”.

Solidaridad de organizaciones internacionales

En la conferencia de prensa, se informó que al menos 80 organizaciones internacionales de derechos humanos, sindicales, religiosas y de la diáspora firmaron una carta en la que denuncian el carácter arbitrario de la detención de Geovanni Aguirre.

A través de nota dirigida al Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado, con copia al fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes y a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, con fecha 9 de julio de 2026, expresan su preocupación por la continua detención arbitraria, periodos de desaparición forzada del sindicalista Geovanni Antonio Aguirre López: a lo cual, demandan el respeto de sus derechos fundamentales, su inmediata liberación y el cese de la criminalización contra quienes ejercen la defensa de los derechos laborales.

Bethany Loberg, representante de una de las 80 organizaciones internacionales que firmó la carta de apoyo al sindicalista, habló sobre s Aguirre, y destacó su trabajo social, cultural y sindical.

“Personalmente conozco a Giovanni Aguirre desde hace más de una década y puedo confirmar que es un líder juvenil muy comprometido con su comunidad, con su familia. Me acuerdo cuando lo conocí, me compartió su historia de vida y que él desde los trece años de edad llevó un proyecto de arte que transformó su vida”, destacó Loberg.

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