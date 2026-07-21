Juez de paz salvadoreño en Australia busca diputación por el FMLN para representar a la diáspora

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El juez de paz en Australia, Alan César Quintana, anunció su precandidatura a diputado por la circunscripción de salvadoreños en el exterior bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con la promesa de impulsar una representación más cercana a las necesidades de la diáspora y denunciar la situación política y de derechos humanos que, según afirmó, atraviesa El Salvador.

Durante una entrevista concedida al programa El Salvador News Post, Quintana explicó que decidió participar en el proceso interno del partido luego de casi 35 años de residencia en Australia, país al que emigró tras solicitar asilo durante el conflicto armado salvadoreño.

El aspirante a diputado por la Circunscripción 15 relató que nació en Santa Ana y ejerció la docencia antes de emigrar. Desde su llegada a Australia se incorporó a la vida laboral y posteriormente desarrolló una amplia actividad dentro de la organización del FMLN en ese país, donde coordinó comités de base y promovió el trabajo político entre la comunidad salvadoreña residente en ciudades como Adelaida, Melbourne, Sídney, Canberra y otras localidades.

Quintana aseguró que su decisión de buscar una candidatura responde a la preocupación por el rumbo político de El Salvador y por la concentración del poder en el Ejecutivo.

«Hemos aprendido mucho de la democracia en Australia y queremos contribuir para mejorar las condiciones de nuestro país», expresó, al considerar que numerosos salvadoreños dentro del territorio nacional no pueden expresar libremente sus opiniones por temor a represalias.

El precandidato sostuvo que la comunidad salvadoreña en el exterior mantiene un estrecho seguimiento de los acontecimientos nacionales y afirmó que organizaciones sociales, iglesias y sectores académicos australianos también observan con preocupación las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

Como parte de ese esfuerzo, informó que un grupo de salvadoreños residentes en Australia elaboró una carta abierta dirigida al presidente de la República, que fue publicado en Diario Co Latino, en la que expresan inquietudes sobre la situación política y social del país. Según explicó, el documento también será entregado a autoridades australianas, parlamentarios, organizaciones sindicales, universidades y entidades defensoras de derechos humanos para dar a conocer la realidad salvadoreña.

Propuestas para la diáspora

Entre sus principales planteamientos, Quintana destacó la necesidad de fortalecer la atención estatal hacia los salvadoreños residentes en el extranjero, independientemente de su condición migratoria.

Indicó que impulsará mecanismos para facilitar la homologación de títulos académicos, el reconocimiento de competencias laborales y la validación de licencias profesionales obtenidas en El Salvador, con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción laboral de los migrantes.

Asimismo, propuso la creación de un Instituto de Bienestar Social para Salvadoreños en el Exterior, entidad que brindaría asistencia médica, orientación jurídica y acompañamiento a quienes enfrentan procesos migratorios, se encuentran detenidos o atraviesan situaciones de vulnerabilidad en los países donde residen.

El aspirante señaló que muchos compatriotas enfrentan dificultades legales sin recibir apoyo institucional suficiente, por lo que considera indispensable establecer una política permanente de protección para la diáspora.

Quintana también afirmó que, de resultar electo, buscará representar no solo a los salvadoreños en el exterior, sino también promover iniciativas legislativas que beneficien a la población residente en el país.

Trayectoria profesional

Además de su experiencia como docente de Matemáticas y Física en El Salvador, Quintana explicó que trabajó durante varios años en la industria automotriz australiana antes de especializarse como juez de paz en el estado de Australia Meridional, cargo que desempeña desde hace casi quince años.

Consideró que esa experiencia le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de instituciones democráticas y sistemas de servicio público que podrían servir de referencia para fortalecer la atención ciudadana salvadoreña.

Respaldo al Dr. Rafael Aguirre

Durante la entrevista, Quintana también expresó su respaldo al médico Rafael Aguirre como una de las figuras políticas impulsadas por sectores del FMLN para las próximas elecciones.

Afirmó que Aguirre representa una alternativa con credibilidad y compromiso social, al tiempo que destacó su trayectoria en defensa del sector salud y de otros grupos afectados por las políticas gubernamentales.

Asimismo, saludó al artista Mauricio Cuéllar, quien integra la fórmula de aspirantes por la circunscripción del exterior, y reiteró su confianza en que la militancia del partido elegirá a los candidatos que representen mejor los intereses de la diáspora salvadoreña.

Finalmente, Quintana sostuvo que la representación legislativa de los salvadoreños en el exterior debe estar integrada por personas que conozcan directamente la realidad migratoria y los desafíos que enfrentan quienes viven fuera del país. A su juicio, la Asamblea Legislativa necesita voces que impulsen políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de la comunidad migrante y en el fortalecimiento de sus vínculos con El Salvador.

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