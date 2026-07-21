“Inventarios nacionales permiten mantener sin variación” precio combustibles: DGEHM

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Por quinta ocasión consecutiva, los precios de referencia de los combustibles en El Salvador mantendrán su precio para la próxima quincena, así lo informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) este lunes.

Los nuevos precios de referencia se mantienen estables, es decir, no reportan disminuciones ni incrementos; manteniendo los mismos precios. La vigencia de estos estará a partir de este martes 21 de julio hasta el 3 de agosto de 2026, según informó la dirección en sus canales oficiales.

El galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

Según la DGEHM, en su publicación estos precios reflejan variaciones del mercado internacional, influenciadas por factores como la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

No obstante, señaló la entidad gubernamental, “la gestión oportuna” de los inventarios nacionales “permite mantener sin variación” los precios de los combustibles durante el presente período.

Además, otro factor es el ataque a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania que mantiene en expectativas los precios internacionales de los hidrocarburos.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en 6 ocasiones y en 5 ocasiones han mantenido sus precios.

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