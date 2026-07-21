Gremio magisterial denuncia deficiencias en infraestructura y retrocesos en la educación 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador <

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), a través del Observatorio de la Educación Pública Salvadoreña, señaló que en la mayoría de las remodelaciones ejecutadas en centros escolares durante 2025 se encontraron trabajos superficiales y el uso de materiales de mala calidad.

Según Clara Sofía Guerrero, del Centro de Estudios del Frente Magisterial, a esta altura del año escolar ya se reportan chapas dañadas en las puertas de aulas y baños, pintura deteriorada, ventanas en mal estado y pupitres cuya madera se ha desprendido pese al poco tiempo de uso.

«Los centros escolares no cuentan con servicio de cafetín, tan importante para la provisión de agua y de un refrigerio saludable. En los pupitres no se permite poner alimentos y como no existe cafetín, ni bancas donde se puedan sentar, el refrigerio escolar y los convivios sociales los tienen que hacer los alumnos en los corredores sentados en el suelo», lamentó Guerrero.

El Observatorio de la Educación Pública Salvadoreña también advirtió que, debido a que las ventanas son de estilo francés y están orientadas hacia las canchas, se prohibió el uso de pelotas dentro de los centros educativos.

«Por lo tanto, los juegos intramuros no se realizarán ni se harán en la hora de Educación Física, con esto no se fomentará ningún deporte», mencionó.

«Se pidió poner malla ciclón para proteger las ventanas, pero la respuesta es que no se puede hacer ninguna modificación de la infraestructura», explicó.

En las aulas tampoco está permitido colocar cortinas, carteles o mobiliario con material didáctico. Todas estas restricciones estarían contempladas en un reglamento y manual de uso para los centros escolares recientemente intervenidos, detalló Guerrero.

«De lo anterior, podemos deducir que la infraestructura no está en función del desarrollo del niño, para fines educativos, sino que está pensada para un uso de oficinas. Sabemos que desde la infraestructura se deben contemplar espacios que permitan el desarrollo de diversas actividades, incluyendo las lúdicas, donde los niños puedan desarrollar habilidades básicas en la construcción de los aprendizajes», indicó.

Por otra parte, el FMS afirmó que los centros escolares remodelados han entrado en un proceso de «modernización», bajo el cual se modificó la carga horaria de las asignaturas para priorizar Lenguaje y Matemáticas.

«Estas asignaturas se trabajan 55 minutos por hora clase y, en la semana, se imparten cinco horas de Lenguaje y cinco horas de Lenguaje en Remedial, haciendo un total de 10 horas clase semanales de Lenguaje. En Matemáticas se trabajan cinco horas y tres horas de remedial, para un total de ocho horas. Estas clases se desarrollan con la plataforma Aprendes. Ciencia y Tecnología tiene asignadas tres horas, Ciudadanía tres horas, Inglés una hora y Educación Física una hora», informó Guerrero.

«Se cuenta con dos recreos de 10 minutos cada uno. En la plataforma Aprendes no existe ninguna adecuación para los niños con problemas de aprendizaje o que posean alguna necesidad educativa especial. Se tiene un esquema rígido de la carga horaria; no se contempla tiempo suficiente de receso para el manejo del estrés y la activación cerebral, aspectos vitales para los niños con necesidades especiales y los más pequeños», advirtió.

«Cada docente debe cumplir 25 horas a la semana; por esta razón se han subutilizado maestros de Educación Física y de Educación Artística, que son vitales para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa», añadió.

Debido a esta situación, el FMS aseguró que docentes de Ciencias deben impartir Educación Física y asumir las clases remediales de Matemáticas.

«La maestra de Ciudadanía tiene que cubrir las remediales de Lenguaje, mientras el profesor de Educación Física debe impartir Finanzas en Bachillerato. Con este horario se trabaja en Tercer Ciclo. En Segundo y Primer Ciclo hay un maestro único que cubre todas las materias, excepto Educación Física, que tiene asignada una hora a la semana», añadió.

«Si analizamos la estructura de la carga académica de los alumnos, vemos que se ha abandonado el enfoque de Educación Inclusiva en la escuela salvadoreña, ya que la plataforma no tiene un diseño con adecuaciones para los niños con capacidades especiales; tampoco respeta el ritmo de aprendizaje, porque todo está estandarizado y construido para alumnos neurotípicos y no para los neurodivergentes», lamentó.

«De este esquema educativo quedan fuera los alumnos con rezago educativo o todos aquellos que están en riesgo de exclusión, ya sea por su desarrollo o por factores sociales y económicos», explicó.

Guerrero también lamentó que el tiempo destinado al recreo sea insuficiente, lo que, a su juicio, afecta el esfuerzo y la concentración que demanda el trabajo digital mediante la plataforma educativa.

«Los más afectados con esta situación son los niños de Primer Ciclo que están en el proceso de adquisición de la lectura, ya que, según los postulados de la Neurociencia, este aprendizaje requiere habilidades básicas como la adquisición del equilibrio, la coordinación motora gruesa, el dominio de la discriminación auditiva y la conciencia fonológica, las cuales se desarrollan mediante la práctica del habla y la comunicación oral», aseveró.

«No a través de una pantalla donde las respuestas solicitadas son de memoria a corto plazo y pensamiento lineal, lo cual no permite el desarrollo de un pensamiento crítico, autónomo y creativo», concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...