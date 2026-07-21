Rafael Aguirre propone levantar la reserva de información y fortalecer la auditoría social

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Saúl Méndez

Colaborador

El doctor Rafael Aguirre, precandidato presidencial del FMLN, afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, una de sus primeras medidas sería levantar la reserva de información aprobada por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Asimismo, propuso fortalecer los mecanismos de auditoría y contraloría social con el respaldo del movimiento sindical salvadoreño.

El precandidato sostuvo que no considera necesario crear una nueva Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) para garantizar la fiscalización de la gestión pública. En su lugar, planteó que, una vez eliminada la reserva de información, los sindicatos vinculados a los distintos sectores productivos y sociales del país podrían desempeñar un papel activo en la auditoría social.

«Que esos sindicatos sean los que nos tengan controlados, los que nos tengan con auditoría social, pero una auditoría social real, no ficticia, no amañada, no con acuerdos debajo de agua, sino realmente con la independencia sindical que debería de existir», afirmó Aguirre.

El precandidato también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo tras anunciar su aspiración presidencial.

«Las autoridades dicen que mi participación casi que es ilegal y que mi participación pone en aprietos al sindicato. Ni por cerca. Hay fotos de todos los sindicatos del país que en su momento apoyaron la figura presidencial de Nayib Bukele. Todos esos sindicatos entonces tuvieron que haber desaparecido porque lo apoyaron», cuestionó Aguirre, en referencia a declaraciones del ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro.

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, ha insistido en que la precandidatura de Rafael Aguirre «daña al movimiento sindical». Además, sostuvo que, de acuerdo con los estatutos del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), organización de la que Aguirre es secretario general, dicha postulación constituye un «sacrificio político».

«El FMLN pega otro golpe al Movimiento Sindical Salvadoreño. Y lo peor es que deja al SIMETRISSS en una situación legal muy complicada. Insisto en que el FMLN lo sabe y lo hace a propósito: dañar al movimiento sindical», aseguró el titular del Ministerio de Trabajo.

A juicio de Aguirre, las críticas responden a la aceptación que, según dijo, ha obtenido su precandidatura entre la población.

«Se ve la desesperación dentro del Gobierno y se ve la desesperación de parte de algunas organizaciones y opinólogos que han estado despotricando así», indicó.

«Pero esto lo único que nos hace a nosotros es seguir adelante, seguir creciendo. La gente nos sigue escuchando, el apoyo de la gente se sigue sumando y eso es lo único que importa», concluyó.

Contexto de la inscripción del Dr. Aguirre

El pasado 12 de Julio, el Dr. Rafael Aguirre se inscribió como candidato presidencial por el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), respaldado por el Movimiento Poder Ciudadano (MPC) de reciente aparición.

El domingo 26 de julio serán las elecciones internas en el FMLN, por lo que el precandidato Dr. Aguirre ha visitado las comunidades de base del partido, para dar a conocer su principales ejes de campaña.

La plataforma del Dr. Aguirre se centra en construir soluciones para el futuro a través del diálogo, destacando áreas clave como la economía, la educación y la salud.

Salud Pública: Garantizar la salud como un derecho de calidad para toda la población, dignificar la labor del gremio médico y solucionar las carencias dentro del sistema de salud, tanto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) como en el Sistema Público Hospitalario y Comunitario.

Economía y Empleo: Impulsar una economía dinámica mediante el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Busca atraer inversión productiva que genere empleos de calidad y evite la migración juvenil. La principal crítica de diversos sectores sociales, sobre todo de los economistas es que el gobierno actual se ha centrado en favorecer a los grandes capitales.

Educación y Juventud: Posicionar a la educación como la principal herramienta de movilidad social, ofreciendo mayores oportunidades para el desarrollo de los jóvenes en el país.

Sector Agrícola: Promover y revitalizar el campo salvadoreño para convertirlo en un pilar fundamental del crecimiento económico nacional.

Unidad y Paz Social: Edificar su propuesta basándose en la unidad, la integración ciudadana y el diálogo, desligándose de la confrontación política o métodos violentos. “Soy un hombre de diálogo”, expresó el doctor Aguirre en una entrevista televisista.

Además, Aguirre le apostará a la Cultura, deporte y turismo.

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