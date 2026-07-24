Diputados salvadoreños esperan que TPS se renueve

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, esperan que la administración de Estados Unidos pueda extender el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños que viven en ese país; sin embargo, aseguraron que estarían listos para legislar si, en todo caso, los connacionales regresan a El Salvador.

La prensa nacional le cuestionó primero a Castro sobre qué pasaría si no se extiende una nueva prórroga al TPS, ya que la actual vence en septiembre de este año y muchos connacionales están en la incertidumbre sobre qué pasará con ellos.

“Hemos venido haciendo algunos cambios para los salvadoreños que quieren regresar; el tema del menaje, hay muchos incentivos que también se están teniendo, incluso para los salvadoreños que están viniendo a invertir acá”, dijo Castro en declaraciones a los medios de comunicación.

En varias ocasiones, la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con la cual se incentiva el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000 en menaje de casa, que se refiere al conjunto de bienes muebles y utensilios que conforman el equipo de un hogar, destinados al uso personal y familiar, no comercial.

Ernesto Castro informó que, luego de que la administración Trump tome una decisión, legislarán sobre el tema para ayudar a los connacionales. “En este caso, pues una vez nosotros teniendo una decisión, acordate que esas decisiones no son como las dicen ahora miércoles y se aplica mañana jueves. Hay un espacio también en donde nosotros como Asamblea Legislativa vamos a dar todo el apoyo para que los salvadoreños puedan venir e incorporarse en el caso que sea necesario”.

Castro destacó que están confiados y esperan “que sea positivo” que se prolongue el estatus temporal migratorio que tienen los salvadoreños en el exterior.

Sobre este tema, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, sostuvo que la no extensión del TPS es una situación “muy complicada” y legislar nacionalmente para recibir a los salvadoreños se requiere de meses o años de preparación”.

“No es algo tan sencillo que se pueda hacer con reformar un par de leyes. Es un proceso que debió, en dado caso que terminara el TPS, de haberse ido construyendo con varios meses de antelación o años de antelación”, destacó Villatoro.

La legisladora espera que el TPS continúe: “creo que todos tenemos la esperanza, porque más que cualquier cosa, los salvadoreños que están amparados en el TPS son personas que al final también tienen sueños, tienen familia, han construido su vida en los Estados Unidos y para ellos también regresar acá es otra realidad muy diferente a la que ellos han trabajado y por la que han luchado por muchísimos años”.

Marcela Villatoro enfatizó que, por ello, era importante que se buscara una protección migratoria más robusta. “No solo estuviesen amparados por el TPS, sino que tuvieran una situación migratoria un poco diferente y legal, que permitiera así estar y mantenerse ya de forma permanente y no depender de este tipo de situaciones”, destacó.

La funcionaria espera que “la buena comunicación que se supone que hay entre gobiernos” desemboque en la extensión del TPS. Villatoro enfatizó que es eso lo que las autoridades salvadoreñas deben estar buscando en el exterior, en vez de que “una embajadora haga desfiles de moda o que se tome fotos afuera de la Casa Blanca”.

“Se buscará mejor que este gobierno tuviera la forma de hablar con el gobierno de los Estados Unidos y que se logre que se continúe el TPS a favor de los salvadoreños que están allá. Yo creo que eso es más que todo lo que debería de trabajarse y nosotros aquí vamos a dar todos los votos necesarios en el sentido de apoyar a los salvadoreños, si es el caso que ellos tengan que regresar”, puntualizó Villatoro.

Recientemente, el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en un encuentro privado en la Casa Blanca. Este encuentro fue hace una semana y aún no se conocen detalles sobre lo tratado.

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