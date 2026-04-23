Nuevas Ideas niega propuesta para crear comisión especial de pensiones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas negó sus votos a la iniciativa presentada por el diputado Francisco Lira, para crear una comisión especial que estudie el sistema de pensiones y que analice el efecto de la ley aprobada en 2022 y la situación de las pensiones en la actualidad para generar una reforma integral, sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

En la propuesta de ley, el diputado señaló que el sistema previsional salvadoreño “enfrenta desafíos estructurales relacionados con su sostenibilidad financiera, cobertura limitada, rentabilidad de los ahorros y la confianza de los cotizantes”.

Lira sostuvo que para la formulación de soluciones responsables y sostenibles es imperativo contar con información oficial, transparente y actualizada sobre la situación financiera, actuarial e institucional del sistema, por ello, es necesario abrir un proceso de análisis técnico integral que incorpore la visión de expertos, académicos, organismos especializados y sectores productivos, a fin de “construir propuestas de reforma que garanticen la protección del ahorro previsional”.

Es de recordar que el sistema de pensiones ha sido el sector que no se ha resuelto por décadas, a pesar que el oficialismo aprobó reformas en 2022 y se argumentó que se trataba de pensiones dignas, cuando en la práctica fue todo lo contrario, pues los pensionados, apenas y le dan 300 dólares mensuales de pensión, cuando el costo de la vida se ha elevado significativamente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado al gobierno de El Salvador una nueva reforma al sistema de pensiones, que tenía como fecha límite de discusión en febrero de 2026, debido a la insostenibilidad fiscal y el riesgo de que los fondos se agoten en 2027. Sin embargo, el GOES no ha presentado públicamente dicha reforma.

Es por ello, que el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, presentó una propuesta a fin de crear una comisión especial; el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) otorga la potestad de nombrar Comisiones Especiales para la investigación y análisis de asuntos de interés público.

“La complejidad técnica del sistema de pensiones requiere un estudio exhaustivo de las variables demográficas, financieras y económicas que afectan su equilibrio de largo plazo”, consideró Lira en el decreto como argumento para nombrar la comisión especial.

Además, Lira, señaló que la transparencia en el manejo de los fondos previsionales es un derecho de los trabajadores y un requisito indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la paz social.

La propuesta de Lira para la creación de la Comisión Especial para el Análisis Integral del Sistema de Pensiones de El Salvador tendría como finalidad, solicitar y analizar información oficial sobre la situación financiera, actuarial y operativa del sistema, evaluar el impacto de las reformas previsionales vigentes y su eficacia en el tiempo. Identificar riesgos, desafíos y oportunidades para la mejora de las prestaciones. Generar propuestas de reforma que incrementen la sostenibilidad, cobertura y rentabilidad del ahorro de los trabajadores.

En la propuesta de ley, Lira señaló que las instituciones públicas vinculadas al sistema previsional estarán obligadas a proporcionar a la Comisión toda la información técnica, financiera y actuarial necesaria para el cumplimiento de su mandato, en observancia al principio de colaboración interinstitucional.

Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos; la propuesta solo tuvo 3 votos a favor, (Francisco Lira, Marcela Villatoro y Cesia Rivas).

Según el estudio actuarial emitido en diciembre por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), en El Salvador hay 223,500 personas jubiladas de los sistemas público y privado. El sistema privado tiene 2.1 millones de afiliados y el sistema público 1,400 afiliados activos.

Del total de la cifra de pensionados, 137 mil corresponden a la parte privada; mientras que el público 86,500, por lo que, para financiar las pensiones del público, el Gobierno coloca Certificados de Obligaciones Previsionales, (COP).

El “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador diciembre 2025”, señala que existe un déficit creciente en el sistema y que las cuentas individuales de ahorro de la gran mayoría de los pensionados en 2024, se acabaría en 2027. Lo anterior, significa una carga más a la Cuenta de Garantía Soberana, la cual, asume el pago de las personas cuyos ahorros se agotan; esta cuenta, también se financia con las cotizaciones de los trabajadores.

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