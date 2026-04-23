Azúcar Amarga pide frenar expansión de caña y prohibir agrotóxicos

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento Azúcar Amarga, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, hizo un llamado a establecer una veda en la emisión de nuevos permisos para cultivos de caña de azúcar. La organización considera que las 74 mil hectáreas actualmente destinadas a este monocultivo son más que suficientes. Asimismo, solicitó la prohibición de cinco agrotóxicos y la promoción de una agricultura más diversa y sostenible.

José Acosta, vocero del Movimiento Azúcar Amarga, se refirió a los distintos proyectos extractivos y problemáticas que están generando un fuerte impacto en el territorio, en particular al avance de los monocultivos de caña de azúcar.

“Consideramos importante seguir poniendo este tema sobre la mesa, ya que está generando efectos sumamente graves, incluso criminales, en el medio ambiente”, afirmó este 22 de abril, en el marco del Día Internacional de la Tierra.

Acosta señaló que una de las principales consecuencias del monocultivo de caña de azúcar es la pérdida de biodiversidad:

“En la zona costera del país, tierras que antes estaban cubiertas por bosques dulces y manglares han sido sustituidas por cultivos de caña de azúcar. Actualmente, existen más de 74 mil hectáreas destinadas a este monocultivo en el país”, sostuvo.

“¿Cómo es posible que estemos utilizando tierra fértil para producir azúcar, mientras al mismo tiempo importamos el 90 % de las verduras y frutas que consumimos? Evidentemente, algo está fallando en esa lógica”, cuestionó.

El Movimiento Azúcar Amarga sostiene que este modelo productivo tiene impactos significativos no solo en la biodiversidad, sino también en los recursos hídricos. Según indicaron, para producir un kilo de azúcar se requieren alrededor de 3 mil litros de agua, un recurso que podría destinarse a otras actividades prioritarias.

Asimismo, advirtieron sobre los efectos en la calidad del aire derivados de las quemas agrícolas, una práctica altamente nociva que se ha mantenido durante años.

En este sentido, el movimiento destacó que el pasado 16 de abril el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció la prohibición de estas quemas, lo cual consideran un avance. Sin embargo, señalaron que la medida es insuficiente:

“Debería impulsarse una reforma a la ley secundaria que prohíba de manera definitiva y permanente las quemas agrícolas”, demandaron.

Por otra parte, el movimiento se refirió a los impactos en la salud de la población, particularmente en relación con la enfermedad renal crónica.

“En el país hay una epidemia de enfermedad renal crónica: más de 52 mil personas la padecen y más de 7 mil reciben diálisis, mientras el sistema de salud se encuentra colapsado. Esta es una situación grave y preocupante, y también lo es la falta de atención adecuada por parte de las autoridades”, advirtió.

Acosta informó que durante 2025 una comitiva acudió al Ministerio de Salud (Minsal) para solicitar una mejor atención para los pacientes renales. “No fuimos atendidos. Ni siquiera se nos permitió entregar nuestras peticiones por escrito”, denunció.

“Desde el Movimiento Azúcar Amarga hemos venido impulsando varias demandas. En primer lugar, la prohibición definitiva y permanente de las quemas agrícolas. Si bien el anuncio reciente es positivo, consideramos necesario que esta prohibición quede explícita en la ley”, concluyó.

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