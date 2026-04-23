MILPA denuncia retrocesos ambientales y criminalización de comunidades

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Tierra, conmemorado cada 22 de abril, el Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció el carácter ecocida del Estado salvadoreño. La organización señaló un retroceso en materia ambiental y advirtió sobre un proceso acelerado de desregulación que favorece a grupos empresariales, mientras se criminaliza a comunidades campesinas e indígenas que defienden sus territorios.

Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente de MILPA El Salvador, sostuvo que el país enfrenta un proceso de mercantilización de los bienes comunes y bioculturales, que está beneficiando intereses de lucro bajo un modelo extractivista y neoextractivista.

“Esto se refleja en la expansión de la agroindustria, como en el caso de la caña de azúcar, así como en la producción de eucalipto. A esto se suman otras iniciativas como la expansión inmobiliaria y turística, y diversos proyectos logísticos impulsados tanto por capital público como privado”, alertó.

MILPA denunció que esta dinámica está generando múltiples afectaciones, entre ellas la depredación de la naturaleza y de los ecosistemas más vulnerables del país.

“Actualmente, vemos cómo estos espacios están siendo deteriorados, incluso, fragmentando hábitats, lo que pone en riesgo los sistemas de vida en el territorio nacional. En otras palabras, lo que está en juego es la sostenibilidad de la vida en El Salvador”, advirtió.

Además de la degradación ambiental, la organización señaló que el país enfrenta un proceso de desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas.

“Quienes históricamente han protegido los territorios hoy están siendo expulsados para facilitar estos procesos extractivos”, indicó.

“Estos sectores están imponiendo sus intereses económicos por encima de los derechos humanos de la población”, afirmó Flores.

Ante este panorama, MILPA hizo un llamado a la unidad de comunidades y sectores en lucha, que incluye a comunidades campesinas e indígenas, así como a trabajadores del campo y de la ciudad.

“Es necesario sumarnos a la defensa de la vida, porque la defensa de la madre tierra es la base de todas las luchas. Está en juego la base material que sostiene la vida, y si no asumimos una posición como clase trabajadora y sectores populares, el futuro de la vida misma se ve amenazado”, expresó.

Por otra parte, Flores enfatizó que la defensa de la madre tierra tiene un carácter de clase, de género y étnico.

“En este conflicto se enfrentan claramente los intereses de una clase dominante, que concentra el poder político y económico, frente a los intereses de la clase trabajadora en sus diversas expresiones, especialmente en las comunidades campesinas e indígenas”, señaló.

“Asimismo, el carácter étnico se manifiesta en un proceso de profundización del colonialismo, donde se imponen intereses de sectores dominantes con visiones excluyentes, mientras se discrimina a las poblaciones y culturas que históricamente han preservado los ecosistemas y protegido la naturaleza”, agregó.

Finalmente, MILPA reiteró el llamado a la unidad y a articular esta lucha con la jornada del Primero de Mayo.

“Invitamos a participar en una marcha unificada que saldrá desde El Salvador del Mundo a las 7 de la mañana, como parte de las acciones impulsadas por el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDT)”, indicó.

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