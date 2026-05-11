Nace el movimiento “Madres por la Libertad”, conformado por madres de inocentes detenidos

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado 9 de mayo, en la víspera de la conmemoración del Día de la Madre, un grupo de mujeres, cuyos hijos permanecen detenidos bajo el régimen de excepción, se concentró frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador para exigir independencia judicial y anunciar la creación del movimiento “Madres por la Libertad”, con el que buscan la liberación de personas que consideran inocentes y que han sido capturadas durante esta medida.

Las fundadoras señalaron que este 10 de mayo miles de madres salvadoreñas no tienen motivos para celebrar, ya que aseguran que el régimen les arrebató a sus hijos.

Se trata de mujeres cuyos familiares permanecen recluidos en distintos centros penales del país, acusados de pertenecer o colaborar con pandillas, aunque sus madres y familiares sostienen que son inocentes.

Mira Urías, integrante y portavoz del movimiento, quien viajó desde Puerto El Triunfo para participar en la manifestación, exigió que se cumplan las Reglas Nelson Mandela de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales, afirmó, son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros del organismo.

“Estas reglas establecen que nuestros familiares no deben recibir tratos crueles, inhumanos ni degradantes”, expresó.

El colectivo también exigió la liberación de todas las personas que consideran víctimas inocentes del régimen de excepción, el fin de las prórrogas a esta medida, la independencia del sistema judicial y procesos apegados a derecho.

“También demandamos el cese de los juicios masivos y el respeto al derecho de acceso a la defensa”, denunciaron.

Las madres evocaron además la lucha histórica de las Madres de Plaza de Mayo como referente de resistencia. “Son un ejemplo de lucha porque se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria”, afirmaron, retomando una reflexión del escritor Eduardo Galeano.

“En El Salvador, Madres por la Libertad no será recordado por quienes intentaron llamarlas malas madres o mujeres sin valor, sino por ser mujeres con voz, firmes en la lucha por la justicia, la verdad, la libertad y la reivindicación de sus familiares”, aseguraron.

Posteriormente, Madres por la Libertad realizó una caminata por los alrededores de la Plaza Gerardo Barrios, donde entonaron consignas y reiteraron sus demandas.

“Hacemos un llamado a todas las madres, esposas y familias a sumarse y convertir este movimiento en una esperanza, porque juntas somos fuertes. Una madre nunca deja de buscar, porque el amor también resiste”, enfatizaron.

De acuerdo con el más reciente informe de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), publicado el 28 de enero de 2026, aproximadamente 1,300 personas privadas de libertad fallecieron en centros penales de El Salvador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, periodo en el que ha permanecido vigente el régimen de excepción. De esa cifra, 470 casos cuentan con documentación que, según la organización, incluye indicios de presuntas torturas, malos tratos o negación de atención médica.

Hasta, hoy, solo el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), una organización de la sociedad civil de familiares de personas detenidas, había abanderado la lucha por los inocentes del régimen.

De acuerdo con informaciones periodísticas, producto de filtraciones oficiales, más de 30 mil, de los 91 mil presos detenidos bajo el Régimen son inocentes.

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