“No estamos dispuestas a callarnos, quien calla otorga”: Mirna Perla

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mirna Perla, abogada y defensora de Derechos Humanos, miembro del colectivo de Derechos Humanos «Hebert Anaya Sanabria», señala que no es posible callarse ante las vulneraciones de derechos humanos, ya que quien calla “otorga”.

Perla, en declaraciones a Diario Co Latino, expone que El Salvador atraviesa una situación difícil, en el tema de derechos humanos, desalojos, despojos de tierras, devastación de tierras, detenciones y desapariciones.

Es por ello, que el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria realiza vigilias en el Centro Histórico de San Salvador para mostrar a los salvadoreños de estas problemáticas y desmontar la narrativa del Gobierno.

Entre las principales luchas están la Finca El Espino, el relleno sanitario de San Francisco Angulo, la desaparición de personas, las detenciones arbitrarias, las muertes en los centros penales, la persecución política a defensores de derechos humanos, periodistas y voces críticas.

“Tenemos el caso de El Espino, el cual es un pulmón para nuestro país, para nuestra zona central. Es un lugar de recarga acuífera, hogar de más de 500 especies de animales. También es un lugar donde debería de absorberse el agua cuando viene la lluvia tan fuerte, es decir, es un lugar que deberíamos de preservar, pero que Nayib ha decidido que ahí se construya el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)”, comentó Perla.

Para la construcción, se destrozará 55,711.13 m² de la finca El Espino, la cual, estaba a nombre del Ministerio de Hacienda, según se conoció en la Asamblea Legislativa, cuando se autorizó pasar el terreno de Hacienda al CIFCO. Perla considera que los eventos del CIFCO, se realizan cada cierto tiempo, es decir, no son recurrentes. Además, en la zona, a lo largo de la historia ya se han construido otros inmuebles, como la Universidad José Matías Delgado, FEPADE, la Escuela Militar, donde ahora, se construye el Estadio donado por China, así como centros comerciales de la zona.

“Ante esa frustración, hemos hecho actividades para que no afecten El Espino, para defender a San Francisco Angulo y que no lo usen como basurero, para defender a la gente de MILPA también que está luchando en La Unión, para que no las despojen a la gente de sus lugares donde han vivido siempre”, agregó Perla.

También, como colectivo han formado parte para la ley integral para la reparación de las víctimas del conflicto armado, pero el Gobierno y el oficialismo lo borraron “de un plumazo”, sin preocuparles las víctimas.

“Ante esta situación decidimos hacer presencia permanente en este lugar donde se toma como muy simbólico para demostrar que el país es un país del primer mundo”, comentó Perla en referencia al Centro Histórico de San Salvador, pues el Gobierno lo publicita como un sitio de primer mundo.

Esto sucede cuando aún se presentan las detenciones arbitrarias y las desapariciones, por ello, “Alerta Carlos Abarca” también acompaña estas vigilias; representantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” también forman parte de estas vigilias y recogen firmas de la ciudadanía.

“Mucha gente dice: -pero es que hay tan poca gente que los acompaña- les decimos, por una gente que nos dijera, ´yo necesito ayuda´, por ejemplo, que solo fuera la mamá de Carlos que diga, ´yo quiero seguir exigiendo que me digan dónde está mi hijo´, por una sola gente, estaríamos ahí”, comentó Perla.

De hecho, reveló que cuando se encuentran en las vigilias, se han acercado los salvadoreños para firmar la solicitud para evitar la construcción de la Finca El Espino. Se han logrado más de 25 mil firmas.

Muchas personas han llegado a cuestionar por qué se concentran, cuando aseguran “el gobierno es lo máximo” y le reclaman que lo único que quieren es que vuelvan las pandillas a gobernar en este país; Perla, aclara que “se les explica muy bien que la intención nuestra es luchar por un país donde se respeten los derechos humanos, Necesitamos la seguridad ciudadana. Necesitamos que no haya pandillas en las calles, pero no a costa de que a cualquier persona la puedan meter presa argumentando de que es parte de las pandillas”.

Perla señala que existe mucha “arbitrariedad”, a tal grado que se ha elaborado un informe muy profesional y técnico por cinco expertos de derechos humanos a nivel internacional. “Es un informe (el del GIPES) que traslada parte de la barbarie que vive El Salvador porque solo se enfoca en los derechos vulnerados en las cárceles”.

Lo que realizan con estas vigilias, es hacer una trinchera y un ejemplo de lucha, “como dice mi hija Gloria: ´yo estoy aquí haciendo lo que hacían las madres cuando a mi papá lo secuestraron. Si no hubiera sido por los comités de madres, a Herbert lo hubieran desaparecido´; ella dice, ´yo quiero hacer lo mismo que hicieron por mi papá”, comenta entre lágrimas, Mirna Perla, orgullosa de su hija, Gloria Anaya una de las organizadoras las vigilias, hija de Herbert Anaya.

“Para ella, eso es muy importante, que la gente del país comprenda que nuestro pueblo tiene derecho a vivir en paz pero con justicia social y que se les respeten sus derecho, esa es nuestra intencionalidad, sabemos que hay riesgos y tenemos miedo, pero no estamos dispuestas a callarnos, porque quien calla otorga, quien calla está de acuerdo con que lo metan preso, que agarren de basurero las comunidades humildes”, sintetizó Mirna Perla.

Primero de mayo

Sobre las marchas que se realizarán este primero de mayo, en el contexto del Día Internacional de la Clase Trabajadora, Perla, señala que es un día que se tiene que conmemorar ya que se trata de una gesta heroica donde trabajadores de Chicago, dieron su vida luchando por los derechos laborales.

“Tenemos que entender que todo derecho que no se exige se pierde y por eso tenemos que ir el primero de mayo a marchar”, dijo Perla, a la vez concluyó en que la ciudadanía debe ejercer sus derechos de manera “protagónica”, “diciéndole al dictador de turno, Nayib Bukele, que este no es un país con el que se puede hacer changonetas”.

“Debemos hacer respetar nuestros derechos, tanto a nivel de derechos económicos, los derechos civiles y políticos y en general los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por El Salvador”, concluyó.

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