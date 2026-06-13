Estados Unidos sella debut histórico y golea 4-1 a Paraguay 

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Estados Unidos tuvo un debut histórico al golear 4-1 a Paraguay en su estreno en la Copa del Mundo, como uno de los anfitriones de la fiesta mundialista.

La selección de las barras y las estrellas encontró el primero tras un error defensivo de Paraguay que terminó en autogol, luego de un intento de despeje que puso el 1-0 para el equipo local.

Folarin Balogun se convirtió en la figura del partido al marcar el segundo gol de Estados Unidos al minuto 31 y firmar su doblete al 45’+5 para darle tranquilidad al equipo de cara al descanso.

A los 73′, Paraguay encontró el descuento con el gol de Mauricio Prado, en su intento por meterse de nuevo en el partido y evitar comenzar el Mundial con el pie izquierdo. Sin embargo, al 90’+8, Gio Reyna hizo estallar el grito de gol por cuarta ocasión para Estados Unidos y selló un debut soñado para el cuadro anfitrión.

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