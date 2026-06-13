Ingleses en Centroamérica XII

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Fuerzas inglesas pretenden introducirse en Guatemala

Caralvá

Intimissimun

Gaceta del Salvador en la República de Centro-América

San Salvador, julio 5 de 1850

OFICIAL

Últimas comunicaciones entre este gobierno con los de Guatemala y Nicaragua

Ministerio de relaciones del Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua. – Casa de Gobierno: León, junio 17 de 1850 – Señor ministro de relaciones del Supremo Gobierno del Estado del Salvador – Con esta fecha digo al Sr. ministro de relaciones de Guatemala lo siguiente.

“Este gobierno tiene noticias, aunque privadas, que en el establecimiento de Belice se aprestan fuerzas británicas para introducirlas al territorio de Guatemala. Esta noticia es alarmante para este Estado y para los otros limítrofes, porque una fuerza extraña es un nuevo amago contra sus mas sagrados intereses; contra su integridad territorial, su independencia y su libertad. – Aunque mi gobierno no hace al Supremo de Guatemala la injuria de dar ascenso a tal especie, porque la cree ajena de su política ilustrada, y contraria a los sentimientos fraternales del pueblo guatemalteco, entiende que es de su más estrecho deber pedirle que con la mayor lealtad y confianza le informe cuanto haya de cierto en este particular. – Una explicación de esta clase removerá cualquier idea desfavorable al gobierno de Guatemala, al mismo tiempo que alejará de los Estados del Centro, la de buscar su seguridad y su conservación en la fuerza. – Dígnese el Sr. ministro poner lo expuesto en conocimiento de su gobierno, y comunicarme su resolución; y entre tanto quiera US. aceptar mis sentimientos de aprecio y reconocerme como su atento servidor”.

La inserto a U, para conocimiento del Sr. presidente del Salvador, y que en su vista se sirva acordar por su parte lo que le parezca conveniente.

Soy del Sr. ministro con todo placer muy obediente y humilde servidor. – D.U. L. S. Salinas

Ministerio de relaciones del Supremo Gobierno del Estado del Salvador. – Sr. secretario de relaciones del Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua. – Casa de Gobierno; San Salvador, junio 28 de 1850. – El Sr. presidente de este Estado con vista del oficio 17 del presente se ha servido U. dirigir a la secretaría de mi cargo, en que participa estarse haciendo aprestos de guerra en el establecimiento de Belice para engrosar las fuerzas del Estado de Guatemala; me ha prevenido dirigir a aquél gobierno la comunicación que inserto a U. para conocimiento de ese Supremo director, cuyo tenor es como sigue.

“San Salvador, junio 27 de 1850. – Sr. secretario de relaciones del Supremo Gobierno del Estado de Guatemala. – El Supremo Gobierno de Nicaragua se ha dirigido al de este Estado manifestándole que por noticias privadas que ha recibido sabe que en Belice se preparan fuerzas británicas con destino a ese. – La gravedad de semejante noticia ha llamado justamente la atención del Sr. presidente, porque la introducción de una fuerza extraña a ese territorio limítrofe con el del Salvador, bien pudiera afectar la independencia y soberanía de este Estado. Bajo este concepto y aunque no se persuade que dichas fuerzas sean pedidas por ese Gobierno porque sería exponer los derechos de ambos pueblos y en oposición a los sentimientos de fraternidad que los animan; me ha prevenido dirigir a U. la presente con el objeto de que se sirva informarle con la lealtad que exige la gravedad de dichas noticias, todo lo que haya de positivo para evitar que los tres Estados hermanos y aliados adopten el medio doloroso de apoyar en sus fuerzas de conservación de sus derechos. – Quiera U. poner lo expuesto en conocimiento de su gobierno, y aceptar las seguridades con que me suscribo de U. atento y s.s.”

También pondré noticia de U. la contestación que emita el Sr. presidente de Guatemala tan luego que sea recibida, y mientras tanto mi Gobierno espera que el de U; se servirá continuar participándole con oportunidad todo cuanto interesante ocurra. – D.U.L. Rafael Pino.

Ministerio de relaciones y gobernación del S.G. del Estado del Salvador. – Casa de Gobierno; San Salvador junio 7 de 1850. – Sr. secretario de relaciones del S. G. del estado de Guatemala.

En el ministerio de mi cargo hay varias cartas de los señores Joaquín Solares y Vicente Cerna, jefes militares que actualmente sirven a ese Gobierno, en las cuales se habla de un proyecto de armar partidas de ese Estado, o introducirlas a estos pueblos; y que el general Carrera ha dado órdenes para que se suministren las armas y municiones necesarias al efecto.

A pesar de la autenticidad de los documentos y de la certeza que contienen de que se premedita tal atentado, el Gobierno del Salvador no ha podido creer que el de Guatemala sea cómplice de semejante propósito.

Sin embargo, mi gobierno me ha prevenido poner esta especie en conocimiento de U. para que impida este hecho que se premedita contra la paz que disfruta el Salvador; protestando no ser responsable de los resultados que puedan tener ls providencias que se vea en el caso de dictar para sostener la dignidad del Estado.

Sírvase U. Sr. ministro poner lo expuesto en conocimiento de este de ese Supremo Gobierno y aceptar las consideraciones de aprecio y respeto con que me suscribo de U. atento y seguro servidor. – D.U.L. Rafael Pino

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