SAQUEO DEL RÉGIMEN A LA NACIÓN

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

El control de la totalidad del aparato estatal es justificado por el caudillo tras el consabido: “…me debo una compensación por mi esfuerzo y sacrificio”.

Porque todos los caudillos de la historia en todas las latitudes y momentos históricos están convencidos que lo suyo es un sacrificio, por el que los demás debemos agradecer.

Mira nomás.

Así en nuestro país, el último de la larga, muy larga lista de caudillos que hemos padecido, el que ahora ocupa ilegal e ilegítimamente CAPRES, y solo en los pasados 6 años, se hizo con nada menos que 34 nuevas propiedades, derivadas del reordenamiento que adelanto en las principales ciudades del país, y con aquellas que, bajo el supuesto del beneficio público, fueron expropiadas a pobladores humildes de la costa y del interior del país.

Esto multiplicó en ese corto período de tiempo, por 12 las propiedades y bienes raíces bajo su poder, lo que debemos traducir en alrededor de 9 millones de dólares en dicha serie de inversiones.

Detengámonos un instante.

Como todos sabemos, la familia del caudillo era ya propietaria de un capital anterior que lo favorece, que le permitiera una vida privilegiada previamente, cuya suma es desconocida – no olvidemos que se negó a dar cuentas al asumir la presidencia hace seis años, a hacienda, de sus haberes patrimoniales, lo que por extensión ese mamotreto denominado ley Alabí permite, pues para ello fue constituida – así como que de todos es conocido como desde antes que accediera a la vida pública política, y merced precisamente a esos recursos, regentó un antro en la capital, donde la fgr estima de acuerdo a la información que hiciera pública, transo sus primeros arreglos con las pandillas, lo que presumiblemente le brindara además algunos beneficios financieros, claramente ilegales.

Si asumimos ese antecedente, entonces entenderemos la información que recientemente hiciera pública la revista FORBES sobre esos seis años, donde refiere que el patrimonio personal del caudillo se incrementó en un 363%, mientras el periódico El País refiere como su círculo cercano, compuesto por ministros, gobernadores y asesores presidenciales, 21 individuos, en el mismo período, multiplicaron su patrimonio personal, un 713%, lo que no deriva de sus salarios por supuesto, o de las iniciativas personales que al mismo tiempo comenzaron, nada de eso, sino del descarnado saqueo que sabemos, de la cosa pública, comienza casi de inmediato al iniciarse esta gestión.

Entonces recordemos, en apenas 6 años se comieron literalmente las reservas financieras que las gestiones anteriores legaron al país, se embarcó en el mayor ejercicio de contrato de deuda que el país conoció en su historia, acumulando en apenas esos años, una mayor a la adquirida en los anteriores 30 años, que sin embargo no redunda en que se saneara nuestra economía, se generará empleo, o se promoviera a la pequeña y mediana industria.

Solo deuda.

Eso degeneró en la profundización del modelo oligárquico, la desigualdad y la injusticia, mientras el régimen se enriquece cada día más.

A costo de más pobreza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...