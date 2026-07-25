La Guaira debate su rutina entre el duelo y la reconstrucción

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CARACAS/Xinhua

A un mes de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, especialmente al céntrico estado La Guaira, los habitantes comienzan a retomar sus actividades comerciales y cotidianas, a pesar del temor.

Entre la remoción de escombros, labores de búsqueda de cuerpos y las carpas instaladas en las zonas afectadas, la ciudadanía sale nuevamente a trabajar, los comercios reabren sus puertas y las paradas de transporte público vuelven a registrar afluencia.

En diálogo con Xinhua, Kevin Hernández, residente de la parroquia Macuto, dijo que la normalidad es relativa y depende de la experiencia de cada lugareño, sin embargo, la dinámica comienza a reanudarse.

«Ya la gente va a las paradas y agarra su autobús (transporte público), van a Caracas, empiezan a trabajar», indicó.

«Si vas a Maiquetía, por ejemplo, que es la zona comercial, todo está abierto. O sea, hay una normalidad genérica o una normalidad básica, pero ahora si vamos puntualizando, hay gente que todavía no tiene normalidad y creo que no la va a conseguir por mucho tiempo», explicó.

El entrevistado resaltó que en la zona hay atención por parte de las autoridades, instituciones públicas, privadas y de voluntarios: «siempre hay una persona que te da comida, siempre hay una persona que te da agua».

Destacó en ese sentido la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los bomberos, ya que «el Ejército está muy adentrado, hay muchos muchachos del ejército haciendo trabajo» y maquinaria removiendo los escombros.

Hernández, quien es creador de contenido, relató que vive una etapa de duelo pues, aunque no perdió a su familia directa, siempre tiene pensamientos recurrentes en sus amigos y personas cercanas que fallecieron.

Narró que después del 24 de junio se despierta a las 03:00 de la madrugada y está más atento a los sonidos fuertes y, «si hay un temblorcito, para afuera, a correr».

Pese a esto, el joven aseguró que no saldrá de La Guaira: «aquí nací, aquí me van a enterrar».

En este contexto, llamó al pueblo a tener más conciencia sobre la naturaleza y especialmente la que rodea el litoral central, como las playas, la montaña y la falla de San Sebastián.

La devastación también se refleja en el testimonio de Yureima Rumbos, afectada de Naiguatá, quien manifestó entre lágrimas que a un mes de los temblores, aún tiene «el duelo de haber perdido todo, y no solo lo material, demasiados amigos, hermanos y hermanas de lucha que me regaló la vida, mis vecinos, ese duelo lo llevo muy dentro de mí, lloro todos los días».

Rumbos también resaltó la solidaridad de las personas y los organismos: «La atención continúa, aunque no estoy en refugio temporal, sino en refugio solidario».

Al ser interrogada sobre si se mudaría de La Guaira, la mujer dejó clara su postura con la alusión a una canción local: «yo no me iré, yo no me iré, yo de La Guaira yo nunca me iré».

El Gobierno Nacional ha anunciado el restablecimiento de los servicios públicos y la entrega de las primeras 200 viviendas para los damnificados, mientras que se contabilizan 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y más de 23.000 personas en 107 campamentos o refugios transitorios.

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