Irán acusa a EEUU de intentar normalizar crímenes de guerra

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Teherán/Prensa Latina/Xinhua

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de intentar normalizar la comisión de crímenes de guerra.

En un comunicado difundido por la Cancillería iraní, Baghaei afirmó que ninguna orden puede justificar ese tipo de actos.

«Las órdenes emitidas por altos funcionarios estadounidenses no eximen a los responsables de crímenes de guerra de su responsabilidad penal», subrayó.

El portavoz sostuvo que Washington pretende sacrificar lo que queda del derecho internacional humanitario y de los valores humanitarios en favor de sus políticas bélicas.

También advirtió que los ataques contra infraestructuras civiles, como puentes y centrales eléctricas, constituyen una violación del derecho internacional.

Baghaei calificó esas acciones como actos de represalia y castigo colectivo, prácticas que, según afirmó, están expresamente prohibidas y pueden constituir crímenes de guerra tanto en virtud del derecho internacional como de la legislación estadounidense.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear infraestructuras iraníes, incluidos puentes y centrales eléctricas, en respuesta a cualquier ataque de Teherán contra buques o el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el pasado 8 de julio el fin del alto el fuego contemplado en el memorando de entendimiento firmado con Irán el 18 de junio.

Irán adopta enfoque “más serio” en conversaciones, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Washington y Teherán están entablando conversaciones y que considera que Irán está adoptando un enfoque «más serio».

«Creo que se están mostrando cada vez más serios conforme transcurren los días, quizá por la razón más obvia, pero estamos hablando con ellos en este momento», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

«Creo que están portándose, por mucho, de la forma más seria que hayamos visto. Pero eso no significa que lleguemos hasta allí», añadió.

Trump ofreció pocos detalles con respecto a si ordenaría una gran escalada de los ataques de Estados Unidos contra Irán, pues sigue siendo poco claro si las negociaciones entre bastidores podrán reactivar los esfuerzos diplomáticos.

El presidente hizo los comentarios horas después de una reunión con importantes asesores y funcionarios en la Casa Blanca para discutir opciones en relación con el conflicto con Irán, dijo una fuente familiarizada con el asunto citada por CNN.

Hasta el jueves, las fuerzas estadounidenses habían realizado ataques contra objetivos militares iraníes durante 13 noches consecutivas.

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